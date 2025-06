Arezzo, 7 giugno 2025 – Giovedì 12 giugno incontro con Nicotra e Pezzati “I nostri occhi su Gaza- stop complicità”

Dal 16 al 19 maggio una delegazione composta da rappresentanti della rete di ong e associazioni AOI, parlamentari, eurodeputati, giornalisti, accademici ed esperti di diritto internazionale si è recata a Rafah, al confine tra Egitto e Striscia di Gaza, per cercare di entrare nel territorio palestinese e portare un messaggio chiaro: non si può affamare un popolo, gli aiuti umanitari devono passare e il genocidio in atto da parte di Israele deve essere fermato. Un’azione di solidarietà concreta e coraggiosa, che ha voluto rompere il silenzio e sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla gravità della crisi umanitaria in corso.

Della delegazione hanno fatto parte anche gli aretini Alfio Nicotra (Un Ponte Per) e Paolo Pezzati (Oxfam Italia). Per questo Arezzo per Gaza ha deciso di organizzare un incontro pubblico dal titolo “I nostri occhi su Gaza- stop complicità” per condividere le esperienze dirette e le riflessioni maturate durante questo viaggio. L'appuntamento è per la sera di giovedì 12 giugno, presso il Centro giovani Onda d’Urto: uno spazio che, non a caso, da anni ospita iniziative di impegno civile, sociale e culturale.

L’incontro con Alfio Nicotra e Paolo Pezzati inizierà intorno alle 20.30, ma già a partire dalle 19.00 sarà possibile ritrovarsi per un aperitivo conviviale e introduttivo alla serata. E dalle 22.00 in poi, le parole lasceranno spazio alla musica con il concerto di Alessandro Fiori, poeta e grande musicista che porterà la sua voce e la sua sensibilità in questo momento di incontro e condivisione.

Sarà un’occasione importante per ascoltare testimonianze dirette da una dei teatri di guerra più drammatici e simbolici del nostro tempo, denunciare le responsabilità politiche e internazionali di quanto sta accadendo. Rafforzare il legame tra comunità, cultura e impegno politico significa oggi schierarsi apertamente contro l’ingiustizia e l’indifferenza.

L’iniziativa è promossa da una rete di associazioni e realtà del territorio: arezzo per gaza – arci arezzo – oxfam italia – un ponte per – arci servizio civile – onda d’urto – cgil arezzo – circolo aurora – comitato pepe mujica – associazione amicizia italo palestinese – donne insieme – tucaret teatro – anpi arezzo – legambiente arezzo.