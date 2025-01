Fondazione Zeffirelli, primo concerto di ottobre per il Cherubini

Firenze, 5 ottobre 2021 - I concerti del giovedì del Cherubini alla Fondazione Zeffirelli ripartono a ottobre con un primo omaggio alla grande produzione del Maestro Zeffirelli, Una voce poco fa #2 con il soprano AnnaRita Combattelli accompagnata al piano dal Maestro Gianni Fabbrini. E non manca, anche nel mese di ottobre, un’altra bella opportunità per il pubblico, quello dell’appuntamento con le visite guidate a cura dello staff. Il viaggio in musica che si terrà giovedì 7 ottobre alle ore 19, quando sarà di scena il concerto "Una voce poco fa #2", di fatto dà avvio ai concerti del giovedì del Cherubini nel mese di ottobre.

Protagonisti di questo primo appuntamento sarà il soprano MariaRita Combattelli accompagnata al piano dal Maestro Gianni Fabbrini. Esordiranno nella Sala Musica della Fondazione Zeffirelli con Una voce poco fa #2 che propone una scaletta d’eccezione. Il giovane soprano si esibirà infatti in un complesso excursus storico toccando le produzioni dei grandi come Mozart, Donizetti, Bizet, Rossini e Puccini. Nello specifico, il ricco programma spazia da Wolfgang Amadeus Mozart con Deh vieni, non tardar (Susanna) da “Le Nozze di Figaro” a Rossini con ‘Ah, che per piangere Rondò finale da “Adina”. Sarà poi la volta di Bizet con ‘Comme autre fois (Leila) da «Les pêcheurs de perles», e poi ancora Rossini da “Péchées de Vieillesse” Un Rien, in mi bemolle maggiore (solo piano). Si passa poi a Giacomo Puccini con Signore ascolta (Liù) da “Turandot”, si prosegue con Donizetti Il faut partir (Marie) da «La fille du Régiment».

La serata in musica di concluderà con un'altra opera d’eccezione a firma sempre di Wolfgang Amadeus Mozart, ‘Padre, germani addio (Ilia) da “Idomeneo”. Il 9 ottobre l’appuntamento è con le visite guidate a cura dello staff. Come ogni sabato mattina, alle ore 11 del 9 ottobre, sarà possibile partecipare alla visita guidata gratuita a cura dello staff interno della Fondazione Zeffirelli. Tutti gli eventi si svolgeranno negli spazi della Fondazione Franco Zeffirelli, in piazza San Firenze, 5, nel rispetto di tutte le norme anti Covid. Per gli eventi e le visite guidate è richiesta la prenotazione scrivendo alla mail [email protected], chiamando il numero +39 320 1637839 o inviando il modulo presente alle pagine del sito relative agli eventi: Concerto "Una voce poco fa #2" del 7 ottobre:https://www.fondazionefrancozeffirelli.com/lista-eventi/una-voce-poco-fa-2/ Visite guidate: https://www.fondazionefrancozeffirelli.com/lista-eventi/visita-guidata-a-cura-dello-staff/.

