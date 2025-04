Festività primaverili a Casa Bruschi: “Piccole invenzioni, grandi idee” e “Schubertiade”

Arezzo, 16 aprile 2025 – La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, propone una serie di iniziative straordinarie in occasione delle prossime festività primaverili.

Domenica 20, lunedì 21, venerdì 25 aprile e giovedì 1°maggio, in linea con la programmazione del polo museale di Intesa Sanpaolo Gallerie d’Italia e con il Ministero della Cultura, la Casa Museo Bruschi sarà aperta con il consueto orario 10-13 / 14-18.

In particolare, a Pasquetta la Casa Museo sarà aperta in via straordinaria e alle 16, in occasione della “Giornata Mondiale della creatività e dell'innovazione” sarà possibile godere di una speciale visita guidata “Piccole invenzioni, grandi idee” che permetterà ai visitatori di scoprire gli strumenti scientifici e gli utensili creati dal genio dell’uomo che fanno parte della eclettica collezione di Ivan Bruschi. Il costo della visita è compreso nel biglietto d’ingresso.

Giovedì 24 aprile, alle 21, ultimo appuntamento della XX edizione del Festival Musicale Internazionale con il concerto “Schubertiade” in un programma interamente dedicato, come si usava nei circoli viennesi di inizio ‘800, alle composizioni del grande Franz Schubert: protagonisti Roberto Pasquini al flauto e il noto duo composto da Roberto Prosseda e Alessandra Ammara al pianoforte.

Venerdì 25 aprile, Festa della Liberazione, la Casa Museo offrirà l’ingresso gratuito a tutti i visitatori, una occasione in più per godere degli oltre 8.000 pezzi esposti; anche giovedì 1°maggio sarà possibile accedere nella dimora di Ivan Bruschi. In entrambe le giornate si propone l’invito a partecipare al contest primaverile “Scatti da collezione” per replicare con il proprio smartphone le opere custodite nel museo, le sale dell’affascinante palazzo e gli scorci sul centro storico che si possono godere dalle terrazze. Le foto migliori saranno postate sul profilo Instagram della Casa Museo con un tag all’autore per portare Arezzo, il collezionismo e l’antiquariato in giro per l’Italia grazie alla sinergia con i fotografi-visitatori.

Sempre disponibile al bookshop del museo il nuovo catalogo Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi. Storia e collezioni come idea regalo gradita e particolare.

Per informazioni 0575354126 o [email protected].