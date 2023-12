E le stelle stanno a cantare. Tutti in piazza per divertirsi. La mappa degli eventi più attesi

Pronti a stappare lo spumante in piazza per dare il benvenuto al 2024, anche se con un occhio al meteo che non si preannuncia troppo clemente per questo San Silvestro.

A Firenze il nome di punta è quello di Diodato, già vincitore a Sanremo, che si esibirà in piazza della Signoria in una serata di musica e spettacolo tra lirica, magia e canto.

Ma eventi sono in programma in altre cinque piazze fiorentine: Santissima Annunziata con il jazz di Circolo Exwide, piazza San Giovanni con i cori gospel di Musart, piazza Santa Croce con l’orchestra di Toscana Classica, piazza del Carmine con l’orchestra pop di Anfiteatro 2010 e Santo Spirito e Oltrarno con la Marching band itinerante di Music Pool. A Scandicci in piazza della Resistenza ci saranno Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Bandabardò, inizio alle 22 e Paolo Hendel sul palco a presentare. Singolare la festa organizzata dalla fabbrica Gkn di Campi Bisenzio con “Fino a che ce ne sarà”, con concerti di The Magnetics e i Meganoidi, seguiti da un djset di Geppi Cuscito dei Casino Royale e e Mauràs e Tenore e dj Muffa.

A Prato capodanno con un grande party diffuso in tutto il centro storico, diviso in quattro aree dedicate a un decennio musicale differente.

Pistoia apre alle 21,30 con Peppe Servillo & Solis String Quartet al Teatro Manzoni con un concerto interamente dedicato a Renato Carosone per passare poi in piazza Duomo dalle 23 con il “Capodanno ‘70-80″ con Radio Mitology.

A Siena in piazza del Campo ci sarà Emma Marrone, insieme al duo comico PanPers e a Dj Angelo di Radio DeeJay. L’inizio alle 21.45 con i PanPers. Intorno alle 22.45 Emma. Dopo il brindisi (con il sindaco Nicoletta Fabio) si ballerà con Dj Angelo. In queste ore varata l’ordinanza che vieta i botti in piazza e nelle vie limitrofe

Ad Arezzo Russell Leetch e Elliott Lion degli Editors animeranno il capodanno con un dj set fino alle 2. Enzo Scartoni guiderà fino alla mezzanotte. Appuntamento in piazza Sant’Agostino.

Grosseto invita tutti in piazza Dante dalle 21, ad aprire la serata saranno i Revue, emergente band grossetana, a seguire lo spettacolo “Icons” attraverso le decadi della musica pop, infine ballo con Andrea Mattei di Radio M2o.

In piazza dei Cavalieri a Pisa ci sarà Fabri Fibra e la musica di Radio Dee Jay fino a notte fonda con Albertino e Ricky Le Roi, a Pontedera Rosa Chemical e Rocco Hunt sul palco del Piazzone.

Lucca porta in piazza Santa Maria dalle 22 Sabrina Salerno, mentre Livorno punta ovviamente sulla Terrazza Mascagni con i fuochi d’artificio, il dj set a cura di The Cage e il concerto dei Gary Baldi Bros.

A Massa palco in piazza Betti a Marina con festa e animazione a partire dalle 21,30 con il rapper Mudimb, poi dj Mitch di Radio 105.

Non ci sono feste in piazza solo nei capoluoghi: per esempio chi sceglie l’Isola d’Elba per il capodanno potrà festeggiare a Portoferraio insieme ai The Rock Star Show e lo staff di Radio 105 in piazza Cavour; prima però i performer di "Tale e Quale Show".

A Viareggio l’appuntamento non può che essere in piazza Mazzini, come da tradizione, per un brindisi davanti al mare: dalle 22 con i MamaLover, dj set con gli artisti di M2O i comici Paolo Migone e Matteo Cesca. A Lido di Camaiore appuntamento al pontile: alle 22 la band Be Kind Rewind, dopo mezzanotte si continuerà a ballare con musica dal vivo. Capodanno in piazza dei Priori a Volterra sul tema “A tutto ‘80 - ‘90”, con Sergio Friscia, Dj Ketty Passa e Total Black Band. Appuntamento dalle 22.30 in poi mentre Massa Marittima torna a festeggiare in piazza a partire dalle 23 con il Dj Miller che intratterrà per tutta la serata il pubblico. La festa prosegue fino a tarda notte.

Passando alla Liguria, La Spezia organizza la festa in piazza Europa: si parte alle 21 con Filippo Marcianò e Sergio Sironi da Radio Number One, alle 22 arriva Dario Ballantini con la Movida Band, poi lo spettacolo "Voglio tornare negli anni Novanta" e dopo il brindisi tocca agli Eiffel 65 con musica live fino alle 2 del mattino.

In Umbria a Perugia l’epicentro della festa sarà piazza IV Novembre con i dj su un palco ispirato al "Grande Nero", l’imponente scultura di Alberto Burri. Musica che spazierà dai successi di oggi ai grandi classici delle feste. Terni ha scelto piazza Ridolfi con Povia, dj Provenzano e Marco Ligabue al centro di una serata che sarà condotta da Roberta Giarrusso, volto dei "Cesaroni" e di "Don Matteo".