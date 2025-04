Arezzo, 28 aprile 2025 – Doppio appuntamento con “I padroni del mondo” dello storico Alessandro Volpi Il 6 maggio: alle 15.30 in Cgil e alle 21 al circolo Aurora “I padroni del mondo”. Questo il titolo del libro di Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea, di Storia del movimento operaio e sindacale e di Storia sociale presso il dipartimento di Scienze politiche dell’università di Pisa. E questo il tema della doppia conferenza che terrà il 6 maggio ad Arezzo: alle 15.30 nell’auditorium Buozzi della Cgil, in via Monte Cervino e alle ore 21 al Circolo Aurora in piazza Sant’Agostino. Iniziativa che si lega anche ai temi della difesa dei diritti del lavoro che sono al centro dei 5 referendum di giugno. Il sottotitolo spiega il volume. “Come i fondi finanziari stanno distruggendo i mercati e la democrazia”. Più forti dei singoli Stati, decisivi nella tenuta delle monete e del debito pubblico, proprietari di quote sbalorditive di economia reale: i fondi speculativi – a cominciare da Vanguard e BlackRock – sono diventati i ‘padroni del mondo’. Ancora marginali all’inizio del nuovo millennio, hanno cavalcato le crisi, hanno beneficiato dell’operato delle banche centrali e dei governi e hanno sfruttato, accelerandolo, il processo di smantellamento degli Stati sociali e di privatizzazione della società. Ma come è stata possibile una simile concentrazione del capitalismo che ha cancellato l’idea stessa di mercato? Questo libro prova a spiegarlo, tracciando un quadro chiaro dei numeri di tale monopolio e ricostruendo, al contempo, le storie dei protagonisti di una simile incredibile scalata al potere. Le presentazioni del libro sono a cura della Cgil e del circolo Aurora di Arezzo.