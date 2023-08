Dopo 50 anni in acquario l’orca Lolita è morta a un passo dalla libertà

Lolita, un’orca che da più di 50 anni viveva al Miami Seaquarium, è morta all’età stimata di 57 anni per sospetta malattia renale. Conosciuta anche come Tokitae o Toki è morta nei giorni scorsi, proprio quando si stava avvicinando il suo ritorno alla libertà. Lo scrive SkyNews. Lolita aveva passato decenni a esibirsi per le folle di Miami dopo essere stata catturata nell’estate del 1970, quando aveva circa 4 anni, durante un periodo di rastrellamenti di orche. Gli animalisti hanno passato anni a lottare per liberarla dalla prigionia. Viveva in una vasca di 24 metri per 11 metri e 6 metri di profondità. All’inizio di quest’anno la proprietà del parco marino, The Dolphin Company, e l’organizzazione no profit Friends of Toki avevano annunciato un piano per trasferirla in un recinto marino naturale nel nord-ovest del Pacifico. Ma Lolita non ce l’ha fatta ad assaporare la libertà.