Dal 13 aprile al via Ossigeno, una rassegna di incontri e laboratori intorno a parole e immagini in biblioteca Le Fornaci

Arezzo, 5 aprile 2024 – Cinque incontri in programma tra aprile e maggio in biblioteca Le Fornaci. Da sabato 13 aprile prende il via la rassegna Ossigeno, respirare oggi, incontri e laboratori gratuiti intorno a parole e immagini. Il progetto è realizzato da Macma con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

Ecco il programma nel dettaglio: Sabato 13 aprile, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17

Nei nostri cuori, sui nostri striscioni

Laboratorio utopico di manifesti poetici - politici a cura di Sartoria Utopia (necessaria prenotazione)

Venerdì 19 aprile, alle ore 17.30

Educare controvento

Incontro con Franco Lorenzoni, in dialogo con Cesare Menchi

Mercoledì 24 aprile, ore 18

I bambini si rompono facilmente

Incontro laboratorio con Silvia Vecchini e Ilaria Gradassi

a seguire brindisi e stuzzichini e proiezione di La vocazione di perdersi di Francesco Clerici e Mattia Colombo e incontro con Diletta Colombo

Sabato 4 maggio, ore 17.30

Per un’astrologia transfemminista Incontro - laboratorio con Astri Amari e Luca Starita

Venerdì 10 maggio, ore 17.30

Femminismo di periferia Incontro con Martina Miccichè

“Ringrazio Macma per la qualità del progetto offerto alla nostra comunità – ha detto l’assessora alla cultura, Caterina Barbuti – con incontri in grado di farci riflettere su tematiche attuali e necessarie per un confronto sempre più consapevole. L’offerta proposta fa sì che anche il pubblico più giovane possa prendere parte ai laboratori, avvicinandosi così a tematiche sociali importanti” ha concluso l’assessora.

Info e prenotazioni in biblioteca Le Fornaci, 055 9194791 - 055 9738838