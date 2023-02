Cosa fare in Toscana fino al 19 febbraio: appuntamenti tra musica, incontri e arte

L'attore Paolo Cevoli

Firenze, 13 febbraio 2023 – Dal Stefano Accorsi a Claudio Baglioni: la settimana che va dal 13 al 19 febbraio è ricca di tanti appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro.



Viareggio (Lucca), 14 febbraio

Alla biblioteca comunale Guglielmo Marconi di Viareggio, il 14 febbraio (ore 18,15) è in programma la presentazione del libro “Soffro dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui”, di Marco Rovelli.



Arezzo, 14 e 15 febbraio

Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici "Mine vaganti" in scena ad Arezzo il 14 e il15 febbraio (ore 21) al teatro Petrarca.



Firenze, 14-19 febbraio

Al Teatro della Pergola, dal 14 al 19 febbraio (ore 21, giovedì ore 19 domenica ore 16), va in scena la strana notte di due coppie tra confessioni, accuse e bugie. Antonio Latella dirige Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini, in “Chi ha paura di Virginia Woolf?” di Edward Albee nella nuova traduzione di Monica Capuani.



Cortona (Arezzo), 15 febbraio

Al Teatro Signorelli di Cortona, il 15 febbraio è in arrivo Stefano Accorsi con “Azul”, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, con la partecipazione di Luciano Scarpa, Sara Piedepalumbo e Luigi Sigillo.



Empoli, 16 febbraio

Lo spettacolo “Azul Gioia, furia, fede y eterno amor” con Stefano Accorsi arriva al teatro Excelsior di Empoli il 16 febbraio (ore 21). Lo spettacolo è diretto da Daniele Finzi Pasca e oltre ad Accorsi vede protagonisti Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo.



Firenze, 16 febbraio

Al Tenax di Firenze il 16 febbraio saranno recuperati i live di Kai Campos (Mount Kimbie) e Mouth Water, inizialmente previsti a gennaio e poi rimandati (apertura porte ore 22, prevendite disponibili su www.dice.fm).



Pontedera (Pisa), 16 febbraio

A “Vivo! Sorsi, Bocconi, Libri, Idee!” (via Gioacchino Rossini, 77) di Pontedera (Pisa), il 16 febbraio (ore 22) è in programma il live di Samuele Borsò, il cantautore e chitarrista fingerstyle dalla provincia di Pisa.



Arezzo, 16 febbraio

Claudio Baglioni sceglie Arezzo tra le date del suo nuovo tour di grandissimo successo “Dodici note solo bis”: l'appuntamento è nella prestigiosa cornice del Teatro Petrarca il prossimo 16 febbraio (ore 21).



Grosseto, 16 febbraio

Nell’ambito di “Incontri con le voci dell’archeologia”, all’aula magna Polo universitario grossetano, il 16 febbraio (ore 16) appuntamento con “Il rapporto tra uomo e territorio: il caso di Moscona e Mosconcina nel basso Medioevo” con Giuseppe Prospero Cirigliano.



Prato, 16 febbraio

Al Garibaldi Milleventi di Prato, il 16 febbraio (ore 21) è in programma un evento con la proiezione del lungometraggio “White Jesus Black Problems”; a seguire Fantastic Negrito sarà sul palco per un Q&A durante il quale il pubblico potrà interagire con lui, e che sarà intervallato da performance acustiche in versione solista.



Campi Bisenzio (Firenze), 17 febbraio

Sarà in prima toscana al TeatroDante Carlo Monni “Lezioni di marketing romagnolo”, lo spettacolo di e con Paolo Cevoli che andrà in scena il 17 febbraio (ore 21) a Campi Bisenzio.



Pescia (Pistoia), 17 febbraio

Al Teatro Pacini di Pescia, il 17 febbraio (ore 21) c’è “De Andrè, la storia”, uno spettacolo unico che racconta la storia musicale di uno dei talenti più importanti dei nostri tempi in Italia.



Siena, 17-19 febbraio

Al Teatro dei Rinnovati di Siena, dal 17 al 19 febbraio, è in programma “La Galerie”, spettacolo di circo della Machine de Cirque.



Firenze, 17 febbraio

Classici indimenticabili e senza tempo come “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “The Show Must Go On”, “Radio Ga Ga”, “Another One Bites The Dust”, “Who Wants To Live Forever”: in programma il 17 febbraio (ore 21) al Tuscany Hall di Firenze, “Queen At The Opera” è lo show rock-sinfonico interamente basato sulle musiche dei leggendari Queen.



Arezzo, 18 febbraio

Un vero e proprio show della magia, con artisti di fama internazionale ad affascinare, stupire e divertire grandi e piccini. E’ la terza edizione del Festival della Magia Città di Arezzo che il 18 febbraio al Teatro Petrarca proporrà al pubblico due spettacoli rispettivamente alle ore 17 e alle ore 21.



Pistoia, 18 febbraio

Al Teatro Manzoni, il 18 febbraio (ore 21) è in programma “Spettri” con protagonista Andrea Jonasson, la grande attrice, vedova e musa ispiratrice di Giorgio Strehler.