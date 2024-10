Arezzo, 22 ottobre 2024 – Cortona, torna la «Camminata fra gli olivi»: domenica 27 ottobre da San Marco in Villa a Renaia

Passeggiata e degustazione finale al Frantoio Salvadori. Iniziativa nell’ambito delle attività delle Città dell’Olio

Nuovo appuntamento per celebrare la stagione della raccolta delle olive. Torna domenica 27 ottobre la «Camminata fra gli olivi», appuntamento che si tiene in tutte le realtà che aderiscono alle «Città dell’Olio». È la seconda edizione dell’iniziativa che lo scorso anno ha debuttato con un bel successo di partecipazione. Questa domenica cambiano percorso e destinazione, in modo da valorizzare un’altra parte del territorio e del patrimonio olivicolo cortonese. L’appuntamento è alle 9,30 alla chiesa di San Marco in Villa, la destinazione è il Frantoio Salvadori che si trova in località Renaia. Il percorso ha una durata di circa 90 minuti, con una difficoltà media, per partecipare occorre telefonare allo 0575637274. La partecipazione è gratuita e la conclusione della camminata prevede una degustazione di bruschetta con olio nuovo.

«Invitiamo tutti a partecipare - dichiara l’assessore alle Attività produttive, Paolo Rossi - è il momento di celebrare una delle nostre eccellenze. Lo scorso anno, durante la prima edizione della camminata, c’è stata una grande partecipazione. Segno che nei confronti di questa nobile produzione c’è un sentimento di grande appartenenza».

«L’adesione alla rete delle Città dell’olio - dichiara il sindaco Luciano Meoni - viene così consolidata. Cortona arricchisce con questa ulteriore iniziativa il programma di eventi e concorsi dedicati all’olio extravergine di oliva».