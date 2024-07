Conto alla rovescia per la ventiduesima edizione di Kilowatt Festival 2024

Arezzo, 9 luglio 2024 – Mancano pochi giorni all’inizio della ventiduesima edizione di Kilowatt Festival 2024, in programma da venerdì 12 luglio fino a sabato 20.

La prevendita registra un dato incoraggiante: sono già stati superati i 1.500 biglietti venduti, tra gli acquisti online sul sito Webtic e gli acquisti in presenza presso la biglietteria aperta tutti i pomeriggi presso il Teatro alla Misericordia. L’invito degli organizzatori è di privilegiare le prevendite, per evitare le code alle casse, nelle sere di spettacolo.

Numerose le scontistiche attivate, sia per gli under 35, sia per gli abbonati della stagione teatrale di Sansepolcro, sia per gli iscritti ai club soci e ai Cral dei principali sponsor del festival.

Da segnalare inoltre la presenza di numerosi eventi gratuiti, e attività al prezzo di 1 euro, come la danza urbana in Piazza Torre di Berta (tutti giorni intorno alle 18:30) e i dj-set (tutte le sere, dalle 23), o di 3 euro, come i concerti all’ora dell’aperitivo (tutte le sere, alle 19:15).

Sempre a proposito di numeri, sono più di 700 posti letto prenotati in città per gli ospiti del festival, che era il dato finale dello scorso anno (sommando Sansepolcro e Cortona) e che sarà certamente superato. Da considerare che questo numero si riferisce alle prenotazioni direttamente gestite dall’associazione CapoTrave/Kilowatt, e non include i partecipanti al festival che hanno prenotato per conto proprio.

Incoraggiante anche il numero di 79 iscritti ai 5 laboratori di teatro, danza, musica e performance digitale che si terranno nei giorni del festival.

Gli organizzatori ci tengono infine a segnalare una delle principali novità di questa edizione, ovvero lo spazio “Food, Drinks & Music”, ad accesso libero, allestito presso i Giardini di Piero, aperto ogni giorno dalle 19:00 all’una di notte (fino alle due nel weekend), dove si potrà cenare e bere in 8 diversi stand gestiti da differenti ristoranti della città, ascoltare musica all’ora dell’aperitivo e ballare con i dj-set ogni notte. L’iniziativa è organizzata con Confcommercio, Confesercenti, Associazione dei Commercianti del Centro Storico, Associazione Effetto K (per i concerti) e Associazione I Citti del Fare (per i dj-set).