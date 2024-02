Carnevale per famiglie nei musei di Intesa San Paolo

Arezzo, 8 febbraio 2024 – In occasione del carnevale, i musei di Intesa Sanpaolo propongono a tutte le famiglie speciali iniziative per bambini e ragazzi: laboratori, racconti e percorsi ispirati alle opere delle collezioni permanenti e delle mostre temporanee.

In questa occasione sarà possibile visitare per visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso.

Sabato 10 febbraio dalle 11:30 alle 13:00 e martedì 13 febbraio dalle 16:30 alle 18:00, le Gallerie d'Italia – Napoli propongono il laboratorio I segreti di Pulcinella in cui i bambini mascherati potranno scoprire la storia di Pulcinella, maschera napoletana della commedia dell’arte, e della sua città attraverso le vedute protagoniste della mostra temporanea Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo. Antichi segreti e misteriose leggende ci aspettano!

L’attività ha un costo è di 4 euro, incluso biglietto d’ingresso (gratuito accompagnatori) ed è dedicato a bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni, con un accompagnatore per ogni minore. La prenotazione è obbligatoria entro il venerdì precedente alle ore 14:00 al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo [email protected].

La visita al museo sarà anche l’occasione per vedere, anche attraverso visite guidate, la mostra Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del golfo e il nuovo allestimento di arte moderna e contemporanea Vitalità del tempo.

Alle Gallerie d'Italia – Torino, domenica 11 febbraio alle 16:00, si terrà l’edizione speciale di Raccontami una storia. Attraverso letture animate e attività interattive, i bambini e i loro genitori potranno scoprire la mostra dedicata al Festival di Sanremo Non ha l'età e ritrovare insieme il piacere della lettura. Ai piccoli partecipanti verrà consegnata una maschera che potranno indossare trasformandosi in veri divi della canzone per costruire insieme un racconto, sulla scorta dell’esperienza museale.

Il costo è di 5 euro a persona, incluso il biglietto di ingresso. L’attività è consigliata per bambini dai 3 ai 6 anni e ogni minore deve essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. Prenotazione obbligatoria entro il sabato precedente alle ore 16:00 scrivendo a [email protected].

Oltre all’esposizione dedicata al Festival di Sanremo, i visitatori potranno vedere alle Gallerie d’Italia a Torino anche la mostra Luca Locatelli. The Circle, in corso fino al 18 febbraio, con fotografie che raccontano storie emblematiche di ‘economia circolare’ che aprono il dibattito sulla transizione ecologica e sullo stato del pianeta.

Mercoledì 13 febbraio alle ore 16:00 le Gallerie d'Italia di Vicenza propongono Chiacchiere veneziane: curiosità e dolci racconti dalla Venezia del Carnevale.

Informazioni e prenotazioni

L’ attività è gratuita per le famiglie e la prenotazione è obbligatoria al numero verde 800.167619 o [email protected] (massimo di 25 partecipanti). In questa occasione sarà possibile visitare la mostra temporanea Le trecce di Faustina. Acconciature, donne e potere nel Rinascimento e la ricchissima collezione permanente.

Alle Gallerie d'Italia – Milano, venerdì 16 febbraio, sabato 17 febbraio e domenica 18 febbraio alle ore 16:30, si terrà il laboratorio Ritratti in maschera. Scultori e poetesse, eleganti sarti e ricche nobildonne… alle Gallerie d’Italia ci sono moltissimi personaggi in costume! Sono i protagonisti dei ritratti di Giovan Battista Moroni che saranno lo spunto per i nostri giovani visitatori per la creazione di una divertente maschera di carnevale! L’attività è indicata per artisti dai 5 agli 11 anni ed ha un costo di 5 euro escluso biglietto d’ingresso. La prenotazione è obbligatoria entro il giovedì precedente alle ore 14.00 al numero verde 800.167619 o via mail all’indirizzo [email protected].

In museo, i visitatori potranno vedere anche la mostra Maria Callas. Ritratti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo in corso fino a l8 febbraio.

Alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, domenica 11 febbraio alle 16:00

si terrà la visita guidata A caccia di maschere: una speciale caccia al tesoro di Carnevale, dove le maschere nascoste nelle sale della Casa Museo Bruschi contengono indizi, indovinelli, rebus e giochi didattici per conoscere gli oggetti più curiosi della collezione: lo scaldino da letto, la palmatoria, la grondaia a forma di drago, il visore stereoscopico e tanti altri. Solo chi riuscirà a concludere il percorso arriverà al misterioso tesoro!

Il costo è di 8 euro a bambino (biglietto di ingresso gratuito) e la prenotazione è richiesta al numero 0575 354126 o all’email [email protected].