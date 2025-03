Book storming 2025, dall’1 al 6 aprile a Sansepolcro torna il festival di CasermArcheologica

Arezzo, 26 marzo 2025 – Dall’1 al 6 aprile 2025, CasermArcheologica ospiterà la 4° edizione del festival dedicato alla letteratura, all’arte e alla musica, inserito nell’ambito delle tradizionali Fiere di Mezzaquaresima di Sansepolcro. Un’iniziativa promossa da CasermArcheologica che si propone come punto di riferimento per gli amanti della cultura e dell’editoria.

Alla quarta edizione, l’evento da quest’anno prende il titolo BOOKstorming, il ritmo e la diversità degli appuntamenti in programma infatti fa del festival una vera fucina di idee, ed esperienze per pubblici di tutte le età, con incontri, laboratori, concerti che prendono sempre spunto dalle parole di autori e autrici provenienti da varie parti d’Italia tra i quali Paolo Mascheri, Filippo Capobianco, Raffaella Arpiani, Simona Possenti, Chiara Guidoni e Meri Tancredi.

Le prime giornate saranno dedicate alle scuole di Sansepolcro, le superiori di primo e secondo grado. Filippo Capobianco, campione mondiale di Poetry Slam terrà laboratori di poesia con 11 classi, con il coinvolgimento di circa 280 tra ragazzi e ragazze tra gli 11 e 18 anni.

Nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile sarà aperto a tutto il pubblico, il festival offrirà inoltre laboratori creativi rivolti a un pubblico di tutte le età. Tra le proposte, si segnala “LibrOrigami”, un workshop per adulti dedicato alla realizzazione di eleganti libri origami, e “Storie in piega”, un laboratorio per bambine e bambini finalizzato alla creazione di libri tascabili. Per gli appassionati di scrittura, è previsto un Laboratorio di scrittura poetica condotto da Filippo Capobianco, campione del mondo di Poetry Slam 2023, e Martina Lauretta.

Non mancheranno spettacoli teatrali e performance dal vivo, tra cui l’adattamento dell’opera di Roald Dahl “Gli Sporcelli”, realizzato dagli studenti del corso di Teatro Tedamis. Il programma prevede inoltre una serie di concerti, con la partecipazione di artisti come Emanuele Bozzini e Cesare Rickson, che suoneranno sabato sera e domenica mattina nell’atmosfera suggestiva di CasermArcheologica.

Accanto agli appuntamenti letterari, BOOKstorming 2025 propone una serie di mostre d’arte, tra cui “Flowerstan” di Helam Aghili, “Storie di Carta” di Ludovica Cefalo, “Corpo Celeste” di Alessandra Baldoni e “Naturales Questiones”, una collettiva con artisti internazionali.

Appuntamento a Sansepolcro allora, con editori, autori, lettori e artisti in un contesto di sperimentazione culturale che aggiunge una tappa originale e inedita al tradizionale giro per le storiche Fiere di Mezza Quaresima.

Sede dell’evento: CasermArcheologica, Sansepolcro Date: 1-6 aprile 2025 Ingresso ad offerta libera – Iscrizione obbligatoria per i laborator