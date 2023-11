Arezzo Wave sbarca in America

Arezzo, 23 novembre 2023 – Gli artisti di Arezzo Wave sono pronti a sbarcare al MusExpo, la conferenza internazionale di musica, media e tecnologia con sede a Burbank, Los Angeles, e creata nel 2005 dall'ex Dj e giornalista dell'industria musicale Sat Bisla capo dell’agenzia di management A&R Worldwide, che ha lanciato tra gli altri Adele, Coldplay, Muse, Katy Perry, Dido. Arezzo Wave è pronto a conquistare la California. E’ stato Mauro Valenti ad annunciare che la Fondazione ha vinto il bando nazionale di Ministero e Siae «Per chi crea» con un progetto che porterà l’onda della musica fino in America. «Da due anni stavamo lavorando a questo progetto - spiega Mauro Valenti - portare Arezzo a Los Angeles e viceversa grazie ai membri del festival MusExpo di Los Angeles che si tiene a Burbank. Il progetto vinto ci dà la possibilità di portare Arezzo Wave all’interno di una serata del più grande festival musicale che si svolge a marzo in California. Il 18 marzo 2024 saremo lì portando sul palco quattro artisti che per noi sono pronti allo sbarco in America. Il festival è il punto di incontro di tutto il mondo della musica che conta dato che Burbank è la capitale mondiale dei media, qui hanno sede infatti Amazon, Disney, Universal solo per citarne alcune. L’evento prevede la presenza di tutte le case discografiche e di produzione e gli artisti americani di solito per suonare qui di fronte ai più importanti soggetti dell’industria musicale, pagano. Noi porteremo i nostri artisti e per loro sarà una grandissima occasione». Grazie al bando la Siae premierà Arezzo Wave con 50mila euro. «Siamo già al lavoro per cercare anche altre risorse - continua Valenti - Arezzo Wave sarà a Los Angeles con quattro artisti da esportazione: sono i Piqued Jacks che rappresentavano quest’anno San Marino all’Eurovision e hanno vinto Arezzo Wave nel 2016, poi Fudasca un producer italiano molto famoso in estremo Oriente. Ci sarà Big Mama la rapper che ha cantato con Elodie a San Remo, nella serata dedicata alle cover. La giovane rapper di Avellino è una delle artiste di MusExpo 2024 che si svolgerà a marzo in California perchè molto apprezzata dai giovani per i suoi testi e la sua voce, è diventata anche un simbolo del ‘body positive’. E poi porteremo la toscana Frida Bollani Magoni, la figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni. Vorremmo che questi artisti avessero successo in America. Speriamo che il Comune di Arezzo, gemellato con Burbank grazie ad Arezzo Wave, sia con noi per promuovere il territorio e la nostra musica».