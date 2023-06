Annalisa Assisi ’’Mon Amour’’ Nozze a sorpresa per la cantante

ASSISI

Ufficialmente era stato annunciato per sabato 1° luglio a Tellaro, borgo di Lerici, in Liguria, dal fortissimo connotato romantico. Ma ieri mattina ha iniziato a circolare la voce secondo la quale Annalisa Scarrone - cantante 37enne da 2 milioni di follower, attualmente in rotazione nelle radio con il tormentone estivo targato Fedez e Articolo 31 dal titolo Disco Paradise - e il fidanzato Francesco Muglia avrebbero pronunciato il fatidico “sì“ nella città di San Francesco. Una ghiotta notizia rosa, che si è diffusa nella mattinata di ieri con indicazioni molto precise, dopo che i due colombi erano stati avvistati in zona.

Dopo la cerimonia - data per certa nella basilica di San Francesco - ricevimento blindatissimo in un ristorante sempre della città Serafica.

Nel maggio scorso le pubblicazioni civili erano state affisse al Comune di Savona. Ma niente Liguria per il giorno più bello della coppia. A sorpresa l’interprete di Mon Amour e il vice presidente di Costa Crociere avrebbero infatti scelto di sposarsi in Umbria con un blitz nuziale che hanno cercato disperatamente di mantenere top secret, davanti a un centinaio di invitati.

La voce aveva iniziato a circolare ad Assisi già nella mattinata di ieri, e collocava la cerimonia religiosa alle 18 nel meraviglioso scenario della basilica di San Francesco, non all’interno ma più precisamente in una cappella del Sacro Convento.

Dopo la celebrazione del matrimonio religioso, Annalisa e il neo marito avrebbero lasciato la basilica di San Francesco, per trasferirsi con parenti e amici (dalle 19,30 in poi), al ricevimento ricevimento organizzato alla Locanda del Cardinale.

In queste ore Annalisa e Francesco Muglia erano stati avvistati in Umbria - dove la cantante si è esibita due volte, nel 2014 e nel 2016, all’interno della rassegna Con il cuore - probabilmente per qualche giorno di relax dopo l’impegno del LoveMi, il concerto organizzato da Fedez che ha acceso Milano.

Francesco Muglia, lo sposo 43enne veneto, è il vice presidente settore marketing di Costa Crociere. La coppia si è conosciuta nel corso di un evento nel 2016 su una delle navi della flotta crocieristica. Dalla verde Umbria al mare: stando alle indiscrezioni i novelli sposi lasceranno la terraferma per imbarcarsi alla Palmaria, nel mar Ligure, all’estremità occidentale del Golfo della Spezia, su una scialuppa, per dirigersi verso la baia dell’Eco del mare. dove ad accoglierli saranno gli invitati, fra i quali Zucchero Fornaciari, Fedez e la moglie Chiara Ferragni ed altri artisti. In programma festeggiamenti marini con tanta, tanta musica all’insegna della Disco Paradise.

Lucia Lapi