Alla Casa della Musica di Arezzo, in concerto il trombettista Simone Traficante con il pianista Mattia Amato

Arezzo, 24 marzo 2023 – Sabato 25 marzo, alle ore 17.30, proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note presso la CaMu – Casa della Musica di Arezzo (Palazzo di Fraternita dei Laici, Piazza Grande) con il concerto del trombettista Simone Traficante e del pianista Mattia Amato.

L’iniziativa è inserita negli eventi del Capodanno dell’Annunciazione 2023 e realizzata con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. Il pomeriggio includerà una guida all’ascolto della giovane musicologa Serena D’Ambrosio, clavicembalista e laureata in tastiere storiche al Conservatorio Cherubini di Firenze, che introdurrà il programma e il contesto delle celebrazioni per il Capodanno Fiorentino.

Traficante e Amato eseguiranno il Concerto per tromba e pianoforte op. 18 in fa minore di O. Böhme e il Concerto in mi maggiore per tromba e orchestra, S. 49 di J. N. Hummel.

La Stagione “I concerti da camera alla CaMu” è realizzata con il sostegno di Fondazione CR Firenze e Ministero della Cultura e con la collaborazione di Comune di Arezzo, Fraternita dei Laici, Fondazione Guido d’Arezzo, AIAM.

I concerti hanno il costo simbolico di 1 €. Persone in situazioni di difficoltà economica, tuttavia, potranno aderire all’iniziativa “biglietto solidale” e fare richiesta all’Associazione per ottenere ingressi offerti.

Simone Traficante, trombettista, nasce a Melfi (PZ) nel 2003. Inizia lo studio della Tromba a 8 anni con suo nonno, il M° Cav. Pasquale Cerone nella Banda Musicale del proprio paese. Nel 2012 si iscrive al Conservatorio “E.R. Duni” di Matera dove ha iniziato a studiare con il M ° Nicola Ferri, con il quale ha studiato per 7 anni. Nell’estate dello stesso anno ha preso parte alla sua prima masterclass, a Spilimbergo (PN), con i maestri: Fabiano Cudiz e Mirko Bellucco. Dopo essersi diplomato a Matera a pieni voti, inizia a partecipare ad alcune masterclass nell’estate 2019, con trombettisti di altissimo livello, quali: Andrea Tofanelli, Andrea Giuffredi, Andrea Lucchi, Allen Vizzutti e Andrea Dell’Ira. A settembre 2019 decide di iscriversi al Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, dove tuttora studia sotto la guida del Maestro Andrea Dell’Ira, attuale Prima Tromba del Maggio Musicale Fiorentino. A inizio Maggio 2020 decide di partecipare al concorso online di Steven Mead vincendo il Premio Speciale nella categoria 17-35 anni. Successivamente decide di iscriversi al Concorso Internazionale di Firenze ovvero il “Premio Crescendo” ottenendo il Secondo premio nella sua categoria. A dicembre 2020 ha vinto il premio assoluto al concorso internazionale “Lams Matera” mentre nell’Aprile del 2021 partecipa alla “Borsa di studio: Baglioni” del conservatorio Rinaldo Franci dove uscirà vincitore. Nello stesso mese vince il primo premio all’Iscart International Music Competition di Lugano. Nell’Agosto del 2021 vince la Borsa di studio Anbima 2022 e Premio Aliviero Fossi al “Wings to talent” della XXII edizione dell’Italian Brass week di Firenze. Nel Maggio del 2022 vince il secondo premio al concorso internazionale “Città di Pesaro”. Nel Giugno del 2022 decide di partecipare nuovamente al Concorso Internazionale “Premio Crescendo” di Firenze dove vince il Primo Premio Assoluto della sua categoria e il Premio Crescendo della sezione Fiati. Nello stesso mese vince anche il concorso organizzato dall’associazione “Pianolink” per soli trombettisti, dove risulterà vincitore. Pertanto si esibirà per la prima volta da solista con un’orchestra in Piazza Duomo a Milano, nel cortile del palazzo Reale. A Gennaio del 2023 viene selezionato per partecipare all’European Brass Band, la quale parteciperà al campionato Europeo di Brass Band a Malmö nel prossimo Aprile.

Mattia Amato inizia lo studio del pianoforte presso la Scuola di Musica “Le 7 Note” con Fabiana Barbini. Si è laureato con il massimo dei voti al triennio di pianoforte presso l’ISSM “Rinaldo Franci” di Siena, sotto la guida del M° Marco Guerrini. Al momento frequenta il biennio di pianoforte all’ISSM “Rinaldo Franci” con il Maestro Marco Gaggini. Ha partecipato a numerose masterclass tenute da Maestri di fama internazionale, quali Pietro De Maria, Hector Moreno, Inna Faliks, Gianluca Luisi, e vari altri. Nel 2014 è vincitore del 1°Premio del concorso “Calcit” di Arezzo. Nel 2019 è vincitore della borsa di studio Vittorio Baglioni bandita dall’ISSM R. Franci di Siena e del 1° premio al concorso musicale “Rotary Montaperti”. Nel 2021 vince il primo premio assoluto al concorso Guglielmo Pianigiani. Vince anche nello stesso anno la borsa di studio Erik Torricelli. Nel 2021 vince il primo premio al concorso internazionale “Premio Crescendo”.