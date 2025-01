Al via la VII edizione di “Cinema sottole stelle” a Tegoleto

Arezzo, 11 luglio 2024 – A partire da mercoledì 17 luglio prende il via la VII edizione di “CINEMA SOTTO LE STELLE” a Tegoleto. “Figure EXTRA-ordinarie” è il titolo della rassegna di quest’anno che vuole mettere in evidenza quanto la normalità, la quotidianità, la semplicità, l’ordinarietà di una persona talvolta possa essere (o diventare) un modello (o una figura) appunto STRAORDINARIA tanto da cambiare radicalmente (forse anche suo malgrado) la vita di molte persone: _ Lo è la casalinga nell’Italia post-bellica; _ lo è la Barbie che è riuscita a costruire un mondo tutto suo e che vive a Barbieland; _ lo è il Professore di lettere classiche rigido e inflessibile nella scuola come nella vita. Momenti di riflessione ma anche di divertimento che vedono ancora una volta la piazza del paese diventare il centro della nostra comunità. I film proposti sono tutti del 2023 ed hanno avuto un grande successo di pubblico e di critica e quest’anno li offriamo gratuitamente ai tanti ospiti che speriamo animeranno le serate di Cinema sotto le stelle 2024. Questo è il programma: Mercoledì 17 Luglio C’è Ancora domani di Paola Cortellesi con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano Mercoledì 24 Luglio Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate Mc Kinnon Mercoledì 31 luglio The Holdovers - Lezioni di Vita di Alexander Payne con Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa. Tutte le proiezioni affrontano temi più o meno importanti, argomenti apparentemente leggeri ma in ogni caso trattati tutti con attenzione e serietà perché questa è la complicata semplicità della vita. Piccole/grandi commedie/tragedie quotidiane che colorano con tinte più o meno brillanti, più o meno cupe, le vite di ciascun protagonista e, come in una sorta di specchio magico, anche di ciascuno di noi. <> ha sottolineato il Sindaco di Civitella Andrea Tavarnesi. <> ha ribadito il Presidente Alessandro Sacconi. Cinema sotto le stelle si inserisce in un cartellone ricchissimo che nel periodo estivo viene realizzato nelle tante frazioni del Comune di Civitella in val di Chiana: dalla musica, al teatro, dal cinema alle tante iniziative che in ogni frazione del nostro territorio vedono protagonisti centinaia di volontari, sono il segno di un territorio vivace, generoso e originale>> commenta l’Assessore alla cultura Claudia Del Tongo. <> ha sottolineato il Presidente dell’Associazione Alessandro Sacconi, <essorato alla Cultura, le Aziende che ci hanno sostenuto e tutti coloro che saranno presenti>>