Al via il 41° Premio Nazionale di Pittura "Fighille Arte"

Arezzo, 4 ottobre 2024 – Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 torna l’appuntamento annuale con l’arte a Fighille di Citerna , dove si svolgerà la 41° edizione del Premio Nazionale di Pittura "Fighille Arte".

La piccola località al confine tra Toscana e Umbria si trasformerà per un intero weekend nella capitale dell’arte contemporanea in Valtiberina, ospitando artisti da tutta Italia per il concorso suddiviso nella sezione “opere da studio” e la sezione “extempore”.

Il premio organizzato dalla Pro Loco Fighille, con il patrocinio del Comune di Citerna, sarà l’occasione per ammirare anche la 75° mostra collettiva del Gruppo Labronico nel Piccolomuseo di Fighille, ubicato nella ex Dogana Pontificia che sorgeva nei pressi del confine con il Granducato di Toscana, visitare la Sala degli Ammassi del Comune di Citerna, che ospiterà una selezione di opere tratte dalle collezione permanente di Fighille Arte, e scoprire Palazzo Tani, edificio storico limitrofo alla ex Dogana Pontificia, recuperato e inaugurato di recente, che amplia l’offerta artistica e culturale del Piccolomuseo accogliendo opere di maestri contemporanei, una mostra permanente dedicata all’artista marchigiano Guerrino Bardeggia e preziosi omaggi ad altri pittori scomparsi, che hanno fatto la storia della manifestazione.

Le premiazioni si svolgeranno domenica 6 ottobre, dalle ore 18,30. Al termine della manifestazione verrà realizzato il consueto catalogo con le immagini delle opere premiate e l’elenco di tutti gli artisti partecipanti. Per il 2024 l’elegante pubblicazione sarà in versione "golden edition".