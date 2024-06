A luglio Cortona si colora del Cautha Summer Festival

Arezzo, 26 giugno 2024 – L’associazione culturale Cautha non si ferma, e dopo aver organizzato un pullman di 50 giovani cortonesi per l’ultimo Jova Beach Party del 2022 (alcune foto qui), ricostruisce l’atmosfera della spiaggia proprio a Cortona, per il Cautha Summer Festival. Due giorni di musica, cultura e divertimento, il 27 e 28 luglio dalle 18:00 a tarda notte, pensati per tutta la comunità, dai più ai meno giovani, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il Festival conta numerosi partner, sponsor e collaboratori, oltre al patrocinio della Regione Toscana e al supporto della rete di GiovaniSì.

Stand dedicati alle attività del territorio, che possono ancora aggiungersi al villaggio che sarà allestito in Piazza Chateau-Chinon scrivendo ai canali di Cautha, stand per le associazioni culturali e le attività di intrattenimento proposte dai ragazzi, food truck, giochi d’acqua per grandi e piccini, una spiaggia allestita con area relax e un palco dove la musica non si fermerà mai dalle 18:00 a tarda notte.

Sabato 27 luglio si esibirà il cantante Chiello, diventato celebre con il gruppo FSK e la hit “Quanto ti vorrei”, seguito dalla musica di Indie Power, il gruppo che sta portando in giro per l’Italia la musica Indie, che arriva a Cortona a grande richiesta. Domenica 28 luglio sarà dedicata a SBAM! from Jova Beach Party, il format che ha accompagnato Jovanotti in giro per l’Italia e che ora torna a trovarlo nella sua Cortona, in un contesto che richiamerà proprio il clima di festa di quelle spiagge.

Il tutto accompagnato dalla musica dei più importanti Dj della Valdichiana e non solo: il Festival chiama infatti a raccolta tutti i giovani Dj e staff che in questi anni hanno animato le serate dei ragazzi del territorio, per trasformare la due giorni in una festa continua per ogni gusto.

“Per quest’estate abbiamo voluto progettare qualcosa di speciale, che speriamo possa diventare un’occasione di condivisione e incontro per tutta la comunità, per minimizzare le distanze anche intergenerazionali e promuovere a tutto tondo l’aggregazione. Il Cautha Summer Festival è un’idea che ci girava in testa ormai da vari mesi, e sono davvero felice che sia stato sposato dall’Amministrazione con questo entusiasmo, perché offre ai giovani la possibilità di esprimersi al meglio delle loro capacità, di condividere con gli altri spazi, emozioni, ma anche capacità creative. Pensato per essere una festa di tutti, a partire dal prezzo dei biglietti che abbiamo cercato di tenere più basso e popolare possibile, questo Festival vuole essere il punto di partenza per riscoprire la forza di una generazione, forte della presenza di realtà ormai storiche del territorio, le quali hanno voluto aderire al nostro villaggio di musica e cultura con altrettanto entusiasmo.” dichiara Iacopo Mancini, Presidente di Cautha. “Anche la scelta artistica non è casuale, l’Indie è un genere musicale che racconta l’energia poetica della nostra generazione forse più di ogni altro, per non parlare della carica esplosiva di SBAM! del Jova Beach Party, che per la prima volta fa il suo ingresso a Cortona: un connubio magico per più di una ragione.”

Ma ci sarà spazio anche per gli artisti che vogliano proporsi per portare i loro brani sul palco: il progetto “I sentieri della musica” offre infatti a partire da oggi la possibilità di candidare le proprie canzoni per disporre del palco del Festival per alcuni minuti. Il progetto nasce dall’unione di intenti di diversi comuni che hanno dato i natali a un artista che ha contribuito al successo della canzone d’autore italiana, ed è volto alla promozione dei giovani talenti locali. Un progetto a cui il Comune di Cortona ha subito aderito attraverso la firma del patto da parte del Sindaco, per un gemellaggio di talenti e musica che possa restituire centralità ai giovani e alla loro voce. A sostegno dei giovani artisti il progetto “I sentieri della musica” sta anche lavorando alla creazione di sinergie con emittenti nazionali.

"L'estate di Cortona accoglie un nuovo appuntamento di richiamo per i giovani - dichiara il sindaco Luciano Meoni - ringraziamo gli organizzatori di Cautha Summer Festival per aver preparato un programma di richiamo. Con questo appuntamento Camucia si candida a fulcro della movida giovanile, il tutto all'insegna del divertimento sano, della musica e dell'aggregazione" aggiunge Luciano Meoni, Sindaco di Cortona.

I biglietti delle singole giornate sono acquistabili a 15 euro attraverso questo link, tramite gli staff di pr coinvolti, oppure nei punti vendita individuati a Camucia, Cortona e Castiglion Fiorentino dagli organizzatori. A Camucia in Viale Regina Elena 91 o SP Lauretana 101, a Cortona in Piazza Luca Signorelli 28, a Castiglion Fiorentino in Piazza Giacomo Matteotti 4.

Il full pass per entrambe le giornate è invece disponibile solo in cartaceo nei punti vendita a 25 euro, oppure tramite i pr.