Veselinovic e Toia trascinano la Sba

Vittoria dell’Amen Sba al palasport Estra contro l’Agliana battuta per 78-66. Una grande prestazione degli amaranto che non risentono dell’assenza di Fornara e mettono in campo tanta grinta e determinazione. Buone prestazioni di Veselinovic, Rossi, Toia e Castelli. Ma tutta la squadra ha dato un importante contributo.

I ragazzi di coach Evangelisti hanno gestito con attenzione la partita fino alla fine e si tengono stretta una vittoria pesante e molto importante per la classifica amaranto.

Con questi due punti l’Amen raggiunge quota 30 punti nella classifica della serie C Gold e si lancia con il morale alto nella settimana che precede la trasferta sul campo della capolista Prato in programma domenica prossima.

Ma ecco i protagonisti dell’Amen Sba: Veselinovic 17, Fornara ne, Toia 24, Nica ne, Rossi 15, Calzini ne, Furini ne, Terrosi 2, Castelli 6, Giommetti 4, Pelucchini 10, Provenzal.

So.Fa.