Un’estate in piscina con i nuovi corsi della Chimera Nuoto

Arezzo, 8 giugno 2023 – Un’estate in piscina con la Chimera Nuoto. La società aretina ha strutturato un programma di corsi di nuoto e di fitness in acqua sviluppati tra lunedì 12 giugno e giovedì 20 luglio che, ospitati dalle vasche del Palazzetto del Nuoto di Arezzo, permetteranno a utenti di ogni età di mettersi alla prova tra tante diverse discipline.

Questo nuovo ciclo di lezioni si colloca in un momento favorevole tra lo stop delle tradizionali attività condotte nel resto della stagione e la partenza per le vacanze, permettendo di acquisire le tecniche di base del nuoto, di migliorarsi e di ritrovare la forma. I corsi di nuoto partono già con i bambini ai primi mesi di vita nella fascia d’età 0-3 anni che potranno entrare in vasca con un genitore e vivere lezioni impostate secondo i principi del Metodo Giletto per imparare a baby- nuotare.

La programmazione prevederà poi la scuola nuoto per bambini tra quattro e sei anni con un approccio ludico tra giochi e circuiti, proseguirà con la scuola nuoto per ragazzi da sette a diciassette anni e comprenderà anche la scuola nuoto per adulti da diciotto a cento anni animata dal motto “non è mai troppo tardi per imparare a nuotare”.

I nuotatori saranno divisi in gruppi omogenei a seconda dei livelli o dell’età per svolgere lezioni impostate con la didattica della “pedagogia dell’azione” dove l’apprendimento è incentrato sulla pratica e sui compiti da svolgere, in un percorso progressivo tra la costruzione di corpo galleggiante, corpo proiettile, corpo propulsore, respirazione e stili.

I corsi estivi di fitness in acqua, invece, permetteranno di provare tante diverse discipline che variano per intensità, altezza delle vasche, parti del corpo stimolate, tipologia degli esercizi e attrezzi utilizzati, con un’attività di gruppo per favorire la socializzazione e con il costante accompagnamento musicale.

Gli allenamenti comprenderanno la tradizionale Acqua Gym a corpo libero e con piccoli attrezzi, la Ginnastica Funzionale mirata per allenare le fasce muscolari, la Gym Bike con l’utilizzo di biciclette acquatiche, l’Acqua Alta con cinture e piccoli attrezzi in galleggiamento, e l’Attività Fisica Adattata rivolta a utenti con sindromi croniche, con disturbi neuromotori o reduci da traumi o infortuni.

Una particolare attenzione sarà dedicata alla Ginnastica per Gestanti con un percorso pre e post partum dove svolgere attività fisica con esercizi per preparare il corpo al parto o riabilitarne successivamente tutte le funzioni. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto di Arezzo.