Subbiano si gode la finale di coppa Carica Benedetti per il campionato

SUBBIANO

Può una partita rappresentare una svolta e dare anche un altro significato alla propria stagione calcistica? Guardando quanto fatto dal Subbiano, formazione del campionato di Promozione, la risposta è sì. La squadra gialloblù quest’anno tornava in Promozione dopo gli anni di purgatorio in Prima categoria. Una permanenza nel torneo allungata non tanto dai risultati sportivi quanto dalla pandemia. In estate la festa per il ritorno in Promozione con Dimitri Bronchi al timone di una squadra che dopo un buon avvio in coppa e campionato ha iniziato ad accusare alcune difficoltà. Soprattutto in campionato. Da otto partite il Subbiano non ritrova i tre punti e complice una classifica cortissima che ha visto Rubechini e compagni scivolare nella zona rossa della graduatoria, la società ha optato per il cambio in panchina. Dimitri Bronchi ha lasciato il posto ad Andrea Benedetti (ex Baldaccio, Sangiovannese e Foiano) che all’esordio, nello scontro diretto di Pienza, ha ottenuto un punto.

Poi ecco il turno infrasettimanale: la semifinale di Coppa Italia di Promozione contro i pisani della Geotermica, seconda della classe nel gruppo C dominato dal Cecina. Una squadra che il Subbiano ha liquidato con sicurezza, con un perentorio 2-0 frutto delle reti di due calciatori esperti come Frijo e Pavani. Una scossa per tutto l’ambiente che adesso sogna di chiudere in bellezza con la finale delle Due strade in calendario il 15 marzo. Un ambiente che adesso spera nella svolta anche in campionato.

Matteo Marzotti