Settanta atleti dell’Alga Atletica Arezzo in pista al Meeting Nazionale di Ancona

Arezzo, 23 gennaio 2024 – Settanta atleti dell’Alga Atletica Arezzo in pista al Meeting Nazionale Indoor di Ancona.

L’avvio di stagione della società aretina è stato nuovamente contraddistinto dalla partecipazione all’importante manifestazione marchigiana con il gruppo di agonisti al completo, con ragazzi e ragazze di diverse età che si sono confrontati con coetanei di tutta la penisola nelle varie specialità di velocità, salti e lanci.

La gara ha configurato un banco di prova per valutare la preparazione in vista dei prossimi campionati regionali e nazionali indoor, e l’Alga Atletica Arezzo ha potuto cogliere molte indicazioni positive in virtù di un oro, quattro argenti e ben sette record personali.

Il risultato di maggior rilevanza è rappresentato dalla vittoria di Anna Visibelli del 1993 nel salto in lungo tra gli Assoluti con l’ottima prestazione di 6.15 metri, mentre Rachele Pellegrini del 2005 ha siglato un doppio record personale nel salto in lungo con 5.25 metri con cui ha ottenuto l’ottavo posto nella finale e nei 60 piani con 8.11 secondi.

Le gare di velocità hanno regalato soddisfazioni a Daniel Fiani e Gabriele Corbelli del 2011 che, nei 60 piani Ragazzi, si sono prima piazzati rispettivamente secondo con 7.97 secondi e nono con 8.40 secondi tra centodiciassette avversari, e poi hanno centrato il quinto posto nella staffetta 4x200 piani in squadra con Edoardo Avola Paperini e Mattia Falciani.

Nella categoria Cadetti sono arrivate due medaglie d’argento con Filippo Misuri del 2009 nel salto in alto con il nuovo record personale di 1.77 metri e con Gemma Fabbriciani del 2009 nel salto in lungo con 4.71 metri, inoltre Stella Arniani del 2009 ha sfiorato il podio nel salto con l’asta dove ha meritato il quarto posto con 2.60 metri.

Tra i protagonisti del Meeting Nazionale di Ancora è rientrato anche Filippo Guiducci del 2007 che ha conquistato l’argento nel salto in lungo Allievi con 6.73 metri e che poi ha gareggiato nei 60 piani dove, con il record personale di 7.24 secondi, ha festeggiato la qualificazione per i Campionati Italiani Indoor di categoria.

La trasferta marchigiana dell’Alga Atletica Arezzo è stata infine arricchita nella categoria Assoluti dal sesto posto di Nicholas Gavagni del 2006 nel salto in lungo con 7.14 metri, dal record personale di Giada Cicerone del 2005 nei 60 piani con 7.92 secondi che sono valsi il diciannovesimo posto su duecentoventinove atlete, dal record personale di Lorenza De Silva del 2007 nei 60 piani con 8.12 secondi e dal record personale di Lorenzo Fazzi del 2006 nei 400 piani con 52.21 secondi.

«Il Meeting Nazionale Indoor di Ancona - commenta Gloria Sadocchi, tecnico e dirigente dell’Alga Atletica Arezzo, - offre un irrinunciabile palcoscenico per schierare la nostra squadra al completo, permettendo ai nostri atleti di vivere un’esperienza comune e di mettersi alla prova in una competizione di altissimo livello.

I risultati ottenuti sono dunque un motivo di particolare soddisfazione e permettono di guardare ai prossimi appuntamenti con rinnovata fiducia».