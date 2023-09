Precampionato dell'Amen BC Servizi Sba, gli amaranto superati di misura dall’Empoli

Arezzo, 27 settembre 2023 – Finisce 87 a 82 per l'USE Empoli l'ultima amichevole precampionato dell'Amen BC Servizi disputata domenica scorsa al Palasport Estra davanti ad un pubblico numeroso e curioso di vedere all'opera la nuova rosa.

La partita dopo una buona partenza dell'Amen BC Servizi scorre sui piani dell'equilibrio con gli ospiti che nel quarto finale trovano le giuste soluzioni offensive per avere la meglio degli amaranto.

Una partita molto utile per lo staff tecnico della SBA in vista dell'esordio di domenica prossima in campionato quando il quintetto aretino andrà a fare visita alla Pallacanestro Sestri.

Da segnalare nelle fila dell'Amen BC Servizi la prestazione realizzativa della coppia Pelucchini-Toia entrambi in doppia cifra con alte percentuali di realizzazione. Chiusa la preparazione adesso coach Evangelisti sta lavorando per preparare la prima sfida di campionato cercando di alzare la condizione fisica di tutti gli elementi a disposizione.

In vista dell'inizio del campionato continua la vendita degli abbonamenti stagionali per tutte le 15 partite casalinghe dell'Amen BC Servizi, i tagliandi potranno essere acquistati presso la Segreteria del Palasport Estra Mario D'Agata tutti i pomeriggi dal Lunedi al Venerdi con orario 17.30-19.30.

La vendita proseguirà fino a Sabato 7 Ottobre vigilia dell'esordio casalingo degli amaranto contro Quarrata in programma Domenica 8 Ottobre alle ore 18.

Amen BC Servizi Arezzo-USE Empoli 82-87 Amen BC Servizi: Pelucchini 16, Zocca 4, Toia 19, Iannicelli 5, Rossi 10, Jankovic 7, Semprini 6, Calzini 8, Vagnuzzi, Giommetti 4, Terrosi, Provenzal 2. All. Evangelisti Ass.Liberto