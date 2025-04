Pool Promozione serie C, Club Arezzo vince con Pisa e vola in serie B

Arezzo,14 aprile 2025 – Obiettivo centrato per i ragazzi guidati sapientemente da Coach Morelli che strapazzano Pisa e con un netto 3-0 acciuffano il sogno promozione.

I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

In un Maccagnolo sold out i Botoli partono subito alla grande, concentrati e determinati prendono subito il largo, gli ospiti non riescono ad arginare gli attacchi di Conti e compagni e i nero amaranto si aggiudicano il parziale con un netto 25-11.

Seconda frazione ancora gli aretini a comandare il gioco, tutti gli attaccanti si fanno trovare pronti spinti da un pubblico incredibile, è Nandesi Luca, autore di una prova maiuscola a mettere giù la palla del 25-13.

Terzo set è ancora un monologo nero amaranto, gli ospiti gettano definitivamente la spugna, Ricci stampa Grassini con un un monster block, e la festa parte già sugli spalti, battuta out avversaria fa esplodere di gioia il Maccagnolo e regala il sogno Serie B ai Nero Amaranto.

E’ Serie B, i fuochi d’artificio illuminano il Cupolone al San Donato e parte la festa per quella che è realmente una grande impresa sportiva, conquistata in soli nove anni di attività con il roster piu giovane della Toscana formato quasi in totalità da atleti Aretini, la squadra del presidente Lazzerelli approda in categoria Nazionale e riporta il volley maschile aretino in serie B dopo quasi trenta anni.

Queste le parole del Coach aretino a fine gara. “È stata una cavalcata eccezionale e ci renderemo conto di quanto abbiamo fatto solo tra qualche tempo; abbiamo conquistato una promozione in serie B vincendo per due anni consecutivi il campionato e quest’anno vincendo anche il girone del play off promozione contro le squadre del girone mare: abbiamo compiuto una vera e propria impresa e ciò è stato possibile solo grazie ad un gruppo di atleti meravigliosi, ed una società fantastica come quella del Club Arezzo.

In questa stagione abbiamo vinto 21 gare su 23, non perdendo mai in casa nostra e battendo almeno una volta tutte le squadre che abbiamo affrontato. Con grande fierezza abbiamo costruito e conquistato il nostro obiettivo pallone dopo pallone, allenamento dopo allenamento, set dopo set, forti delle nostre convinzioni e senza mai perdere di vista ciò che volevamo e sognavamo: la serie B.

Da due anni il Club Arezzo è sul tetto della Toscana e ciò è il frutto di un duro lavoro giornaliero, di una programmazione pluriennale, di una mentalità costruita su ogni difficoltà che abbiamo affrontato e superato. In questa stagione i tutti i ragazzi dai più piccoli ai più esperti hanno lottato su ogni pallone di ogni allenamento come se fosse l’ultimo, la società ci ha aiutato e sostenuto nel portare avanti il lavoro quotidiano nel migliore dei modi con estrema vicinanza e fiducia, il nostro meraviglioso pubblico ci ha sostenuto calorosamente in ogni gara casalinga ed in ogni trasferta e mio fratello Michele è stato determinante per la vittoria finale, con il suo lavoro quotidiano di altissimo livello, sia statistico che tecnico.

Dedico questa vittoria alla mia compagna Valentina ed ai miei figli Nicholas e Theo che sono da sempre i miei primi e super tifosi, a mia mamma e mio babbo Angelo che mi ha trasmesso la passione per questo splendido sport, a mio fratello e braccio destro Michele ed alla sua famiglia, a questo gruppo di atleti fantastici che hanno sempre creduto in questa impresa, ai quattro moschettieri: Enrico, Filippo, Riccardo e Stefano della splendida famiglia e società del Club Arezzo, che mi hanno supportato e sopportato in ogni bizza e che non ci hanno mai fatto mancare niente, al pubblico aretino che ci ha spinto calorosamente in ogni match, a tutta la città di Arezzo che meritava di rivivere una vittoria di questo tipo, vittoria attesa da ben ventisette anni ovvero dal lontanissimo 1997/98 e dedico questa vittoria a tutti gli allenatori, atleti e dirigenti della storia della pallavolo aretina che purtroppo non ci sono più, ma che hanno reso Arezzo grande nel corso dei decenni passati.

Infine dedico questa vittoria anche a tutti coloro che non hanno mai creduto in noi e che non hanno mai creduto che questa vittoria l’avremmo conquistata. Adesso è il momento di festeggiare, ma da domani torneremo a lavorare al massimo per programmare al meglio il futuro assieme a questa splendida società, nata solo nove anni fa ma che grazie all’immensa passione ed alle incredibili capacità dei dirigenti rigorosamente in ordine alfabetico Lazzerelli, Maggini, Naldini e Scortecci ha già raggiunto numerosi ed eccezionali risultati sia a livello giovanile, che di prima squadra: mi auguro e sono convinto che le forze economiche della città di Arezzo ci daranno la forza necessaria per affrontare la serie B in modo adeguato, poiché il nostro sogno ed obiettivo è quello di portare il nome della città di Arezzo in alto anche nel prossimo campionato nazionale di serie B”.