Orgoglio e Museo per il centenario

L’Arezzo che si appresta a festeggiare il centenario ha altre due grandi anime al di fuori del campo. Il comitato dei tifosi Orgoglio Amaranto, che detiene l’1% delle quote dell’Arezzo, e l’associazione Museo Amaranto rappresentano due facce della stessa medaglia: la partecipazione popolare e la memoria storica.

Orgoglio Amaranto si prefigge fin dal 2010 un ruolo di supporto al socio di maggioranza e supervisione della situazione economica. Il comitato ha tra i suoi obiettivi anche la realizzazione di iniziative sociali e benefiche: cene, borse di studio, spese sospese sono solo alcune delle iniziative portate avanti in questi anni.

Per vivere appieno il presente serve però capire il passato e qui entra in gioco il Museo Amaranto: un luogo di cimeli, foto, maglie che trasuda storia e tradizione. Componenti del comitato e del Museo fanno parte quest’anno anche del tavolo tecnico che si occupa di organizzare le celebrazioni per i cento anni del Cavallino.