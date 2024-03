Maremma Tosco-Laziale, si comincia da Terontola

Arezzo, 7 marzo 2024 – Chi raccoglierà il testimone da Massimo Rosa e Katazina Sosna, i vincitori del 2023?

E’ questa la grande domanda intorno alla 21esima edizione della Bacialla Bike, la classica di Terontola che domenica prossima sarà chiamata a inaugurare il Circuito Mtb della Maremma Tosco-Laziale, oltre a far parte dell’Mtb Tour Toscana.

Le adesioni stanno arrivando proprio in queste ore, anche da parte di team blasonati a cominciare dalla Cannondale di Martino Tronconi. La sfida sarà su 45 km per 1.500 metri di dislivello completamente offroad. Un tracciato impegnativo soprattutto per la guida in discesa, con tratti in single track che richiedono molto “manico” soprattutto nel finale, con la picchiata da Monte Girella che potrebbe risultare decisiva per le sorti della corsa.

Il Gpm della gara è il Monte Ginezzo, a quota 920 metri. Previsto anche un tracciato più corto, do 28 km per 900 metri, aperto anche ai cicloturisti e alle E-bike, oltre alla prova riservata alle categorie giovanili in programma sabato. Partenza alle ore 10:00 dal Parco Robinson, ma il tracciato breve scatterà 5 minuti dopo gli agonisti.

Le bici elettriche prenderanno il via alle ore 9:30. Iscrizioni ancora aperte al costo di 30 euro, termine ultimo il 7 agosto. Chi vorrà provvedere sul posto dovrà versare 35 euro. Il ritiro di pettorali e pacchi gara potrà essere effettuato sabato dalle 15:00 alle 19:00 e domenica dalle 7:30 alle 9:00 presso la Palestra Comunale di Terontola, a 100 metri dalla partenza/arrivo.