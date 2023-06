L’aretino Lorenzo Corsetti vince il titolo italiano di kickboxing

Arezzo, 7 giugno 2023 – Il Team Jakini vince un titolo italiano di kickboxing con Lorenzo Corsetti. Il traguardo è stato festeggiato in occasione del gran galà degli sport da combattimento “Le stelle del ring” che, giunto alla venticinquesima edizione, si è sviluppato attraverso un ricco calendario di incontri tra atleti professionisti che hanno trovato il loro cuore nell’affermazione del venticinquenne aretino che ha conquistato il tricolore nei 73kg.

La serata era in programma allo stadio comunale di Capolona ma il maltempo ha costretto a trasferire il ring nell’adiacente palestra che, con il fondamentale sostegno del sindaco Mario Francesconi, ha fornito una sede alternativa per ospitare sportivi e spettatori giunti da tutta la penisola. “Le stelle del ring” è stato ideato dal Team Jakini che, da anni, è impegnato nella promozione della kickboxing in terra d’Arezzo attraverso l’insegnamento della disciplina e l’organizzazione di eventi.

Questa edizione della manifestazione è stata impreziosita dall’assegnazione di tre titoli nazionali in diverse categorie di peso, con le maggiori emozioni che sono arrivate proprio con Corsetti che è salito sul ring con un palmares di ventotto vittorie su trentacinque incontri precedentemente disputati e che ha incrociato i guantoni nei 73kg con Ilyas Karim del Team Driss di Perugia con l’obiettivo di centrare il primo importante successo della sua carriera da professionista.

Con tecnica e tenacia, l’aretino ha ben seguito i consigli del tecnico Nicola Sokol Jakini e ha disputato un combattimento di altissimo livello che è valso la conquista della cintura di campione italiano. Gli altri due tricolori sono stati invece conquistati nei 77kg da Franc Agalliu del Yama Arashi Dojo di Massa Carrara che si è imposto su Daniel Vela del Team Jakini e nei 100kg da Sebastian Michael Silicato del Team Curci di Foligno che ha superato Mirko Nardecchia del Kbs Team L’Aquila.

Il bilancio dei risultati degli atleti del Team Jakini è stato infine completato dalle vittorie di Vlad Pascu nella kickboxing e di Anton Torres nella boxe, e dalla sconfitta di Antonio Baiculescu nella kickboxing. Il prossimo appuntamento de “Le stelle del ring” è fissato per domenica 26 novembre, con la macchina organizzativa che è già in movimento per la ventiseiesima edizione dell’evento.

«Il maltempo non ci ha fermato - commenta Nicola Sokol Jakini, ideatore e organizzatore dell’evento, - la disponibilità del sindaco Francesconi e l’impegno del nostro staff hanno permesso di trasferire in poco tempo il ring dallo stadio alla palestra per poter comunque vivere le emozioni e l’adrenalina di questo evento.

Un ringraziamento particolare va rivolto anche agli atleti, ai tecnici e al pubblico per la capacità di adattarsi alla nuova situazione. Ora inizieremo a lavorare in vista del 26 novembre quando i riflettori della kickboxing nazionale e internazionale torneranno a orientarsi verso la terra d’Arezzo».