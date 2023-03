Historic Rally della Vallate Aretine Oggi la partenza dal Pala Caselle

AREZZO

Torna l’Historic Rally della Vallate Aretine in città. E lo fa con un’edizione ricca di novità e animata da tanti partecipanti. Intanto l’arrivo sarà di nuovo in centro domani pomeriggio dalle 18,49 in via Crispi. E sarà l’occasione per tutti gli aretini, non solo per gli addetti ai lavori, di godersi la sfilata di queste auto storiche. La partenza oggi alle ore 15 dal piazzale del palasport Le Caselle con 92 piloti che si sono iscritti alla gara della Scuderia Etruria, valida come prova inaugurale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e inserita nelle programmazioni del Trofeo A112 Abarth Yokohama, del Trofeo Memory Nino Fornaca e del Trofeo Michelin Storico. Un elenco di iscritti di prim’ordine, tra cui anche il vincitore della passata edizione Angelo Lombardo. Il pilota siciliano farà ancora leva sulle caratteristiche della Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento e con la quale punta ad un prestigioso bis di allori. In lizza anche sette piloti aretini Ivo Droandi su un’Autobianchi A112, Norberto Droandi (Fiat 127 Sport), Orazio Droandi (Autobianchi A112), Francesco Mearini (Autobianchi A112), Marcogino Dall’Avo (Autobianchi A112), Rosaldo Chianucci (Simca Rally 2), Luigi Nocentini (Autobianchi A112 Abarth).

La città dell’oro dunque pronta ad ospitare e vivere questo week end di motori e storia con vetture che hanno segnato epoche indimenticabili del motorsport internazionale. Con l’Hotel Etrusco adibito a direzione gara ed i suoi spazi antistanti a sede di verifica tecnica delle vetture. Partenza oggi alle 15 alle Caselle con le auto storiche che sfileranno verso la prima prova speciale "Rosina". Poi sosta a Bibbiena per il riordino delle vetture. Secondo passaggio sui sette chilometri e mezzo di "Rosina" e fine tappa con l’arrivo previsto alle ore 19,38 a Le Caselle. Domani partenza della seconda e ultima tappa: alle 8,30 uscirà la prima vettura per dirigersi verso il parco assistenza di Castiglion Fiorentino. Poi ben tre ripetizioni delle prove speciali "Portole" e "Rassinata", rispettivamente di 16,55 e 14,55 chilometri. Ad ospitare le fasi di riordino sarà Palazzo del Pero. L’arrivo della prima vettura alle 18,49 ad Arezzo in via Crispi.

So.Fa.