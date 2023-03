Gorini e Passeri tornano Sansepolcro cerca il blitz

di Fabio Patti

Test oggi a Cannara per la capolista Sansepolcro, col tecnico Antonio Armillei che dovrà fare a meno nell’occasione di Quadroni e Pedrelli, che, diffidati, hanno beccato il giallo quindici giorni fa nel derby vinto con il Lama.

L’allenatore bianconero recupera però l’infortunato Gorini che aveva lasciato il campo nella gara interna con l’Olympia Thyrus per uno strappo, ma ha nuovamente a disposizione dopo la lesione al tendine di Achille, l’attaccante Filippo Passeri che non ha lasciato il sodalizio bianconero ed ha seguito, dopo l’infortunio, tutto il programma di rieducazione con il preparatore atletico del Sansepolcro, Capriani. Due assenze e due ritrovati che scalpitano per tornare in campo.

"Mi auguro – dice Armillei – che ci tornino utili sia Gorini che Passeri, nella nostra rosa ci fanno sicuramente comodo in queste ultime sfide che abbiamo ancora di fronte".

A Cannara per i tre punti... "Inutile nasconderci dietro un dito, dobbiamo ottenere la vittoria anche se loro sono disperati e alla ricerca di un successo per avvicinarsi al Foligno. Da qui alla fine, nelle otto partite che ci restano davanti, avremo tutte battaglie da vincere per cui anche a Cannara per ottenere i tre punti". Il Sansepolcro dovrà far sua questa sfida, con fischio d’inizio alle 15, considerando che l’Ellera, la rivale per il successo finale, sarà impegnata in casa con la C4 Foligno. Se si vuole arrivare, infatti, allo scontro diretto del 19 marzo, in terra umbra, nella migliore posizione contro i rivali, ci saranno da incamerare punti importanti in queste due domeniche. La prossima arriverà al Buitoni l’Angelana. Ma tornando all’incontro che si svolgerà allo stadio Alberto Spoletini di Cannara, i bianconeri si ritrovano ad affrontare una squadra con l’acqua alla gola che rischia la retrocessione diretta in Promozione anche se i punti di distacco dal Foligno sono cinque, considerando che i falchetti saranno però a Lama, un successo del Cannara sul Sansepolcro potrebbe riaprire le speranze agli avversari odierni.

COSI’ IN CAMPO

CANNARA: Ubirti, Felici, Ravanelli, Di Mambro, Bocci, Belloni, Raccichini, Camilletti, Frustini, Ricciolini, Cardoso.

All. Caporali.

: Patata, Del Siena, Beers, Croce, Nuti, Burzigotti, Braccini, Locchi, Essoussi, Valori (nella foto), Mariotti. All. Armillei.

Arbitro: Velocci di Frosinone, assistenti Bianchini e Rushani di Terni.