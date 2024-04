Gli Esordienti della Chimera Nuoto da applausi alla prima prova estiva

Arezzo, 19 aprile 2024 – Sei primi posti, cinque secondi posti e quattro terzi posti per gli Esordienti della Chimera Nuoto.

Il gruppo con i più piccoli agonisti in forza al Palazzetto del Nuoto è tornato in vasca a Calenzano nella prima prova interprovinciale estiva valida per conseguire i tempi per la qualificazione ai prossimi campionati regionali e, mettendosi alla prova in varie specialità, è riuscito a emergere a confronto con i coetanei di quindici società aretine, fiorentine e senesi.

Gli ottimi risultati confermano la bontà del percorso di crescita impostato dallo staff tecnico della Chimera Nuoto finalizzato a migliorare il nono posto raggiunto nella Coppa Toscana 2024 dagli Esordienti A e il sesto posto ottenuto all’ultimo Campionato Regionale a Squadre Esordienti B.

Una prova particolarmente positiva è arrivata dagli Esordienti A dove ha meritato applausi Morgana Milagros Domenichelli del 2012 con il primo posto nei 200 stile libero e il secondo posto nei 200 dorso, poi sono riuscite a emergere Anna Magi del 2013 (prima nei 200 stile libero e terza nei 200 dorso) e Djulietta Rosca del 2012 (prima nei 200 dorso e terza nei 200 stile libero).

La soddisfazione di chiudere ai vertici delle classifiche è stata vissuta anche da Matilde Beoni del 2013 (seconda nei 200 stile libero), Niccolò Gepponi del 2012 (secondo nei 200 stile libero) e Giulia Gianquitto del 2012 (terza nei 200 dorso). Tra gli Esordienti B hanno ben figurato Asia Bartalucci del 2015 e Francesco Menchetti del 2013, entrambi primi nei 50 metri solo gambe e secondi nei 50 rana, oltre a Giorgio Raffi del 2013 (primo nei 50 rana) e Luca Capanni del 2013 (terzo nei 50 metri solo gambe).

La squadra della Chimera Nuoto era infine completata da Pietro Bellegia, Aurora Frulli, Isabella Sacchetti, Asia Senesi, Margherita Squarcialupi, Aurora Bassi, Olivia Beneforti, Mattia Bianchini, Maria Chiara Bracciali, Noemi Cappanni, Viola Cenciarelli, Bernardo Cerofolini, Maria Sole Cetarini, Alice Flora Cetoloni, Anna Gambini, Nike Gori, Andrea Lumachi, Riccardo Pasquini, Elisa Rossi, Daria Maria Sidon e Simone Venezia.