Garofalo trionfa al gran premio Emozioni agli impianti di San Zeno

AREZZO

Tanti concorrenti e un finale emozionante per il concorso nazionale di salto ostacoli che si è tenuto nel weed negli impianti di San Zeno. Antonio Maria Garofalo del centro ippico Degli Assi di Viterbo ha conquistato il gran premio in sella a Conquistador battendo sul tempo il cavaliere senese Mauro Junior Matteucci che con il cavallo Filippo difendeva i colori dell’Arezzo Equestrian Centre. Terza posizione per Graziano Tazzi del centro ippico Il Mustiaio di Grosseto con Carthusia del Colle. Quarro posto per Filippo Martini di Cigala dell’Esercito Italiano in sella a Van Gogh. Prima amazzone nella classifica di questa importante sfida Anna Giugno di Sorrento equitazione in sella a Queen Anne che ha chiuso il gran premio al settimo posto. All’ottavo posto Natale Chiaudani, ex cavaliere olimpico che ha dimostrato di saper ancora affrontare con grande classe percorsi impegnativi. Una gara avvincente su ostacoli di 1,45 metri che ha chiuso la tre giorni di gare a San Zeno.

Un concorso nazionale che ha visto sfidarsi oltre trecento binomi provenienti da tutta la penisola e che fa da apripista per il Toscana Tour, il concorso internazionale che dal 20 marzo vedrà arrivare ad Arezzo i big dell’equitazione a livello mondiale.

E in attesa di questo grande evento, nel prossimo week end all’Arezzo International Horse si cambia disciplina. Da venerdì a domenica si svolgerà infatti una gara internazionale di Endurance.

La prima tappa del Festival Terre Toscane, che vedrà sfidarsi un centinaio dibinomi provenienti da tutta Italia. L’organizzazione è della asd Generali Endurance di Alessandro Generali che da anni promuove questa disciplina equestre.

I concorrenti partiranno dagli impianti di San Zeno e poi percorreranno molti chilometri (160 nella categoria più alta) nella suggestiva campagna della Valdichiana prima di tagliare il traguardo di nuovo negli impianti dell’Equestrian.

So.Fa.