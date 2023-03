Delegazione amaranto in visita al liceo Redi

Mattinata speciale quella di ieri per Ss Arezzo e Arezzo calcio femminile: una delegazione di entrambe le società ha partecipato all’assemblea d’istituto del Liceo Scientifico "Redi" per far conoscere agli studenti le realtà delle due principali squadre calcistiche della città. Per l’Arezzo erano presenti i calciatori Luca Trombini e Raffaele Cantisani e i membri del direttivo di Orgoglio Amaranto Daniele e Stefano Farsetti, mentre per la controparte femminile hanno partecipato la calciatrice Costanza Razzolini, la preparatrice atletica Stefania Cecconi e il tecnico Emiliano Testini. Insieme al regista Cristiano Stocchi, hanno presentato il docufilm "Una storia impossibile" dedicato alla stagione scorsa conclusa con la promozione in B. Per la Ss Arezzo si tratta di un altro piccolo tassello nella marcia di avvicinamento al centenario: curiosamente, anche il liceo aretino festeggia i cento anni di vita quest’anno.