Basket serie A1 donne

Stasera alle 20,30 iniziano le gare dei play-out per conquistare la salvezza in serie A1 femminile di basket. La Bruschi Galli giocherà a Faenza. Dopo la retrocessione diretta della Brixia Brescia, l’altra uscirà fra Bruschi Galli, Le Mura Lucca, Moncalieri e Faenza. Un quartetto che non presenta pronostici di favori, perché tutte sono a rischio A2. Fra queste, forse, la squadra in condizioni più critiche è la Bruschi Galli, per l’incertezza della forte giocatrice, la guardia australiana Madeleine Garrick, che si è poco allenata causa una distorsione alla caviglia.

Il quintetto base della Bruschi sarà formato dalla Schwienbacher, Tassinari, Krivacevic, Paulsson, Missanelli; in panchina Garrick, Lazzaro, Bove, Milani, Atanasovska. Coach Alberto Matassini.

La partita di ritorno sarà giocata lunedì 10 aprile alle 18 al Palagalli. L’eventuale ‘bella’ venerdì 14 aprile. L’altra gara è Lucca-Moncalieri, stesse date ed orari. La seconda fase inizierà mercoledì 19 aprile.

