Basket: Dukes Sansepolcro batte il Cus Pisa e conquista la terza vittoria di fila

Arezzo, 27 gennaio 2025 – Partita cruciale per la Romolini Immobiliare, che ospita il fanalino di coda Cus Pisa in uno scontro diretto dove la Dukes si gioca una buona parte delle proprie speranze di salvezza.

Il quarto d’apertura viene disputato all'insegna dell’intensità e della corsa. Una pallacanestro che non dispiace agli ospiti, che presto si costruiscono un vantaggio di 9 punti. I canestri di Spillantini, già in doppia cifra dopo i primi dieci minuti, e una provvidenziale tripla da metà campo del neo acquisto Radchenko proprio sulla sirena, permettono però alla Dukes di restare a contatto.

Anche se a condurre alla fine del primo periodo è comunque Pisa per 25-20. In avvio di secondo quarto la Romolini Immobiliare opera il sorpasso e da questo momento in poi le squadre continuano a scambiarsi il vantaggio fino all’intervallo.

Stavolta però sono i pisani a colpire proprio sulla sirena, arrivando a metà partita davanti 43-42. Nel secondo tempo il canovaccio della partita è sempre lo stesso: grande equilibrio e altrettanta intensità.

Gli ospiti sembrano avere un po’ più di benzina in corpo, ma a un certo punto la difesa a zona indicata da coach Bartolini spezza momentaneamente il loro ritmo, permettendo alla Dukes di costruirsi un piccolo cuscinetto di vantaggio. Si arriva comunque al quarto periodo con Sansepolcro che conduce 60-56, in una gara che resta più aperta che mai.

La Romolini Immobiliare dimostra grande forza mentale negli ultimi dieci minuti, resistendo a tutte le cariche che Pisa prova a portare. Oltre ad Hassan e a Spillantini, che mettono a segno canestri importanti, risulta decisiva la prestazione di Santiago, rimasto piuttosto silente fino a questo momento e invece protagonista della fase finale della partita.

È proprio un gioco da tre punti dell’argentino a regalare alla Dukes il massimo vantaggio di giornata, sul più 9. Mancano solo 3 minuti alla fine, ma gli ospiti non ci stanno ad arrendersi. Piano piano Pisa riesce ad avvicinarsi e a pochi secondi dalla fine si fa sotto a meno 1.

Radchenko, autore di un’ottima prima partita in bianconero con 12 punti dalla panchina, segna con freddezza i due liberi che riportano la Dukes avanti di 3, e un’ultima grande difesa sul perimetro permette a Sansepolcro di prendersi la terza vittoria di fila e salire a 10 punti in classifica.

Tabellino: Spillantini 24, Radchenko 12, Bassetti 11, Hassan 11, Santiago 11, Della Mora 4, Calzini 3, Beccafichi, Menichetti, Dachi ne.