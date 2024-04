Ancora uno straordinario successo per il Trofeo Guido Guidelli targato Saima

Arezzo, 29 aprile 2024 – Si è chiusa sabato con tutte le finali la 39esima edizione del Trofeo Guido Guidelli che ha richiamato ad Arezzo e Provincia 38 squadre che si sono date battaglia sui campi per tre giorni per un totale di 81 incontri disputati.

Sotto il profilo strettamente sportivo i successo sono andati a Scuola Basket Arezzo per la categoria Under 14 Maschile, SMG Latina per l'Under 13 Maschile, Academy Fortitudo Bologna per l'Under 14 Femminile e MBS Milano per l'Under 13 Femminile.

Il momento più emozionante della manifestazione è stato quello della cerimonia di premiazione che si è svolta venerdi sera in un Palasport Estra gremitissimo e coloratissimo da tutti i partecipanti che sono stati premiati tutti allo stesso modo come è oramai nello spirito del Trofeo Guidelli.

Un premio particolare è andato alla Virtus Trapani a cui il Panathlon Club di Arezzo ha consegnato una targa speciale con la dedica "Lo sport annulla le distanze", proprio questo motto calza a pennello per un torneo che ha visto rappresentate tante regioni italiane e soprattutto tante squadre con esperienze diverse che si sono mescolate nei tre giorni della manifestazione.

Prima di cominciare a preparare l'edizione numero 40 la Scuola Basket Arezzo vuole ringraziare tutti gli Enti, la Fondazione Arezzo Intour, i partner con in testa il main sponsor Saima, senza i quali non sarebbe stata possibile l'organizzazione del Trofeo Guidelli.