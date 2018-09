Arezzo, 23 settembre 2018 - Vince con margine l'Amen Scuola Basket Arezzo nell'ultimo impegno di Coppa Toscana, gli amaranto hanno avuto ragione di Colle Val d'Elsa per 80 a 56. Assente Provenzal per la SBA, mentre la formazione dell'ex coach aretino Pacini ha dovuto fare a meno dell'altro ex della gara Moroni. La gara si è decisa dopo l'intervallo quando l'Amen ha trovato l'allungo decisivo sfruttando una migliore condizione atletica rispetto agli avversari ed una maggiore attenzione difensiva.

Top scorer della partita è stato Kirlys autore di 32 punti, molto pimpante in questa fase della preparazione Gramaccia che oltre ai 18 punti sta dando un contributo solido alla squadra. Con questo risultato l'Amen chiude al secondo posto il girone alle spalle del Valdisieve, la vittoria infatti della Synergy 81-77 contro i fiorentini ha relegato gli amaranto alla piazza d'onore per la classifica avulsa per un solo punto di distacco. L'ultima possibilità per passare ai Quarti di Finale resta la qualificazione come miglior seconda di tutti i gironi, ma bisognerà attendere i risultati di tutte le gare in programma oggi .