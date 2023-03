Amen Sba, in casa con Valdisieve obbligatorio non abbassare la guardia

Arezzo, 31 marzo 2023 – Dopo la brillante affermazione sul campo della capolista Prato, l'Amen Scuola Basket Arezzo torna al Palasport Estra affrontando per la dodicesima giornata di ritorno il Basket Valdisieve.

Una sfida molto delicata contro un avversario storicamente molto ostico da superare nonostante il divario in classifica possa far pensare ad un pronostico chiuso. In realtà Valdisieve guidata in panchina da coach Pescioli può ambire ancora ad un posto nei PlayOff e con in campo l'eterno Occhini, terzo nella classifica marcatori del girone con 19 punti realizzati a partita, tutto può ancora accadere.

Per questo l'Amen non dovrà rifiatare ma mantenere la determinazione delle ultime uscite per cercare di migliorare ulteriormente la classifica in vista dei PlayOff. Curiosamente saranno ben tre gli ex in campo tutti con la maglia SBA, Provenzal, Rossi e Pelucchini hanno vestito la maglia biancoverde nella loro carriera.

L'appuntamento per tutti gli sportivi è fissato per Sabato 1 Aprile alle ore 19 al Palasport Estra, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Marabotto di Pisa e Collet di Castelnuovo Berardenga (SI). Nel weekend in campo anche tante giovanili, si parte sabato con l'Under 15 Femminile di coach Maccanti che ospita alle 16 Porcari, in trasferta invece la Galvar Under 14 capolista nello scontro diretto sul campo della Virtus Siena.

Domenica mattina spazio alla Chimet Under 17 Silver B fuori casa con la capolista e imbattuta Sancat Firenze, in trasferta anche la Rosini Impianti Under 15 Silver che certa del passaggio del turno avrà bisogno di un successo a Poppi per avere la certezza del primo posto.

Domenica pomeriggio doppio turno casalingo al Palasport Estra con i Ragazzi di coach Maccanti che nel campionato CSI attendono la visita dei Santa Croce Crocodiles, mentre la Rosini Impianti Under 17 Gold ospiterà la Dukes Sansepolcro. Lunedi saranno in campo gli Under 13 Trail Blazers a Colle Val d'Elsa e l'Amen Under 19 Gold al Palasport Estra nello scontro diretto con Lucca.

Anche il Minibasket Nova Verta SBA scenderà in campo nel fine settimana, Sabato in trasferta per gli Aquilotti 2012 Turno 1 con Santo Stefano Campi Bisenzio, mentre Domenica pomeriggio le Esordienti Femminili saranno impegnate a Sesto Fiorentino. Il Palasport Estra ospiterà poi domenica mattina una tappa del 3vs3 Sprint Scoiattoli con due formazioni amaranto impegnate.