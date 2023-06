Al via la nona coppa dei campioni Aia

Arezzo, 14 giugno 2023 – Torna la Coppa dei Campioni AIA, torneo riservato agli arbitri di calcio di tutta Italia, che per tre giorni diventano atleti di calcetto e si sfidano fino all'ultimo goal per diventare i Campioni d'Italia AIA.

Quest'anno si prevede il record di presenze: oltre 300 associati provenienti dalle sezioni di Albano Laziale (campioni in carica), Bologna, Collegno, Fermo, Frosinone, Gradisca d'Isonzo, Mantova, Milano, Nichelino, Reggio Calabria, Trieste, Udine che arriveranno ad Arezzo per trascorrere tre giorni all'insegna dello sport e non solo.

Oltre infatti ad avere la possibilità di apprezzare la bellezza della nostra città con un tour guidato in programma sabato 17, gli amici fischietti come ormai da tradizione parteciperanno alla Giostra del Saracino e saranno accolti e salutati dalla città nel corso di una cena di gala “sotto le stelle” che si terrà venerdì 16 giugno nella piazza del Municipio. Le sfide si giocheranno nei campi dell’Arezzo Football Academy e del club Occhi Verdi.

Sport, divertimento, ma anche solidarietà: parte del ricavato dell'iscrizione al torneo sarà devoluta all'AIL di Arezzo “Federico Luzzi onlus”. Come di consueto, nel corso della conferenza stampa si è proceduto al sorteggio degli abbinamenti iniziali dei tre gironi: GIRONE A Frosinone, Trieste, Gradisca, Mantova; GIRONE B Milano, Bologna, Fermo, Albano Laziale; GIRONE C Collegno, Nichelino, Reggio Calabria, Udine.

Per l'Amministrazione Comunale era presente all'estrazione l'assessore Alessandro Casi che ha portato il saluto dell'assessore allo sport Federico Scapecchi e si è congratulato con gli organizzatori. “Nei prossimi giorni ad Arezzo arriveranno tantissimi ospiti da tutta Italia grazie all'impegno che la sezione AIA di Arezzo mette ormai da anni in questa importante iniziativa che coniuga lo sport con la promozione della città e anche con la solidarietà.

Ringrazio sinceramente gli organizzatori in particolare per essere riusciti ad affermare e dare continuità ad un evento che ogni anno riscuote sempre maggiore successo”, ha commentato Casi. Un messaggio è arrivato anche dall'assessore Scapecchi: “la Coppa Campioni AIA è un progetto finanziato dal bando dell'assessorato alle politiche giovanili, sport e giovani. Complimenti per un'iniziativa che unisce ai tre giorni di incontri sul campo la valorizzazione turistica della città”.

“Una manifestazione che sta crescendo, che piace agli arbitri e piace anche alla città che l'accoglie con entusiasmo - ha commentato il presidente della sezione arbitri di Arezzo Sauro Cerofolini -. Anche quest'anno le squadre in gara rappresentano la geografia dell'intero paese: ci impegniamo molto nella sua realizzazione e siamo molto contenti della risposta che abbiamo dagli arbitri d'Italia. Grazie al Comune di Arezzo e ai tanti sponsor e sostenitori che ci consentono di organizzare questo appuntamento”.

L'evento ha il patrocinio e contributo del Comune di Arezzo e il supporto della Fondazione Arezzo Intour, ATAM spa, LFI, Nuove Acque, Aisa, AVIS Arezzo.