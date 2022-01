Arezzo, 18 gennaio 2022 - Con ricavi totali pari a 3 miliardi e 364 milioni di euro nel 2021 e, in particolare, con un incremento del 41% rispetto all'esercizio precedente, anno nero del Covid, il Gruppo Prada, costituito non solo da Prada e Miu Miu ma anche da Church’s, Car Shoes e Marchesi, si conferma un colosso del lusso made in Italy.

La società avvalora il 'trend di robusta crescita - dice una nota dell'azienda - anticipato durante il Capital Markets Day del 18 novembre scorso alla Fondazione Prada di Milano". In particolare, come detto, i ricavi hanno hanno avuto un incremento del 41% rispetto al 2020 e dell'8% rispetto al 2019: performance "brillante” dovuta soprattutto sul canale retail, ovvero la vendita al dettaglio.

"Le vendite dei negozi a gestione diretta, incluso l'-e commerce, mostrano nel secondo semestre - spiega la nota del Gruppo - un progresso a cambi costanti del 27% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 21% rispetto allo stesso periodo del 2019". Prosegue, intanto, anche "la razionalizzazione del canale wholesale, in linea con la strategia del Gruppo", ovvero la vendita dei prodotti attraverso punti vendita indipendenti.

L’ebit (Earnings Before Interest and Taxes - risultato operativo al lordo di oneri finanziari e imposte ndr) "registra un significativo incremento grazie alla maggiore contribuzione del canale Retail e alle vendite a prezzo pieno. La forte generazione di cassa ha consentito al Gruppo di raggiungere una Posizione Finanziaria Netta ampiamente positiva al 31 dicembre 2021". "È stato un anno ricco di sfide nel quale abbiamo dimostrato prontezza e rapidità nel rispondere alle esigenze di un mercato estremamente dinamico, mettendo in atto un insieme di azioni con cui abbiamo interpretato in modo efficace i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori. Il Gruppo Prada ha capacità e risorse per porsi ulteriori obiettivi di crescita”, è il commento di Patrizio Bertelli, amministratore delegato del Gruppo. Nel corso del Capital Markets, dinanzi ai grandi investitori nazionali e internazionali, era stato annunciato l'obiettivo di raggiungere nel medio termine un fatturato pari a 4,5 miliardi di euro con un Ebit al 20%. «Il covid ha accelerato l’evoluzione del mercato del lusso», aveva detto il patron annunciando la crescita delle vendite e l’azzeramento dei debiti.

Il Gruppo Prada impiega 13mila dipendenti nel mondo e conta 23 stabilimenti - molti in Toscana dove è nata, regione in cui sono stati annunciati importanti ulteriori investimenti - ha una rete di 635 negozi di proprietà in ben 70 paesi.