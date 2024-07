Un doppio evento per il gran finale del festival InDanza&InArte

Arezzo, 24 luglio 2024 – Un doppio evento per il gran finale di InDanza&InArte. Il festival dedicato alla danza, giunto alla dodicesima edizione, volge al termine con due appuntamenti che venerdì 26 luglio e domenica 28 luglio proporranno momenti di spettacolo aperti alla cittadinanza e finalizzati a condividere la ricchezza, la varietà e le emozioni dell’arte coreutica nelle sue molteplici forme.

InDanza&InArte, infatti, è promosso dall’associazione culturale Progetti Per La Danza con il patrocinio di Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d’Arezzo proprio con la volontà di veicolare le suggestioni caratteristiche del mondo del ballo attraverso iniziative che andranno in scena in alcuni dei luoghi più belli e ricchi di arte del centro storico, con la partecipazione di compagnie e artisti di spessore internazionale.

Uno dei momenti maggiormente attesi del festival è fissato per le 18.30 di venerdì 26 luglio quando la Fortezza Medicea diventerà un grande teatro a cielo aperto con lo spettacolo di danza itinerante “Out of Balance”.

La serata accompagnerà verso il tramonto con le esibizioni dei talentuosi danzatori acrobati aerei della compagnia Eleina D. che, coordinati dal coreografo Vito Cassano, porteranno ad Arezzo un progetto che è già stato applaudito in teatri di tutto il mondo.

Gli artisti offriranno al pubblico un’esperienza unica dove i corpi in movimento creeranno un armonioso dialogo visivo tra la rigidità e la stabilità delle antiche mura della Fortezza, con performance dove l’eleganza della danza si unirà alla forza del physical theatre in una scenografia costruita con tessuti e teli bianchi che diventeranno parte integrante delle stesse esibizioni.

“Out of Balance” farà affidamento anche sul contributo del CAB - Collettivo Arezzo Ballet, la prima formazione di ballo in rappresentanza della città di Arezzo, e sulla musica dal vivo di Michele Marzella e Samuel Puggioni che faranno da contorno alla compagnia Eleina D., configurando così una grande produzione con oltre settanta persone coinvolte tra artisti e staff tecnico e organizzativo.

La conclusione del festival è fissata per le 11.00 di domenica 28 luglio al teatro “Petrarca” con un vero e proprio galà della danza in tutte le sue molteplici declinazioni tra classico, modern, urban contemporary e hip hop.

I protagonisti dello spettacolo saranno giovani danzatori e danzatrici provenienti da tutta Italia che, nell’ultima settimana, hanno partecipato al campus InDanza&InArte e che hanno vissuto un programma intensivo di lezioni tenute da alcuni dei più noti insegnanti del panorama coreutico e finalizzate alla formazione e al perfezionamento nelle varie discipline della danza.

Questo percorso terminerà dunque con l’occasione di esibirsi di fronte al pubblico nel corso di una mattinata che troverà il proprio compimento nella consegna delle borse di studio agli allievi più meritevoli e più talentuosi con la volontà di sostenerne la carriera artistica attraverso l’accesso a contest, accademie e concorsi in Italia e all’estero.