La carica del 1000: un grande inizio per il Foiano Book Festival

Arezzo, 6 novembre 2023 – La quinta edizione del Foiano Book Festival è partita con una tre giorni di grandi numeri e la partecipazione di circa 1000 persone che hanno affollato la sala Furio del Furia, la sala Gervasi e la sala Carbonaia in tutti gli incontri in programma: Neri Marcorè, Carmen Verde, Francesco Silvestri, Stefano Guglielmi, Paolo Roghi e Luigi Falco, Veronica Galletta, Enzo Brogi, Tito Barbini, Paolo Hendel, Georgia e Paolo Rossi e la domenica book per i più piccoli.

“Siamo particolarmente soddisfatti di come il pubblico ha accolto il cartellone 2023, dichiara Jacopo Franci assessore alla cultura del Comune di Foiano. Il Foiano Book Festival sta evidenziando tutte le grandi potenzialità che abbiamo sia come festival che come città, ma soprattutto siamo grati per il grande affetto del pubblico che continua a sorprenderci.

Le nostre belle sale (Carbonaia e Furio del Furia) sono sempre piene con un pubblico attento e partecipe. Tutti gli ospiti hanno avuto parole di apprezzamento per l’organizzazione del festival. Siamo già al lavoro per i prossimi appuntamenti che registrano centinaia di prenotazioni e spesso sono già sold out.

Questo festival ci sta dando indicazioni importanti per il futuro della nostra città. Quando avremo a disposizione il Teatro Garibaldi, le opportunità e le occasioni si moltiplicheranno con prospettive di crescita sorprendenti.”

Il Foiano Book Festival ripartirà mercoledì 8 novembre con un unico grande appuntamento serale con Erri de Luca, che dialogherà con Luisa Bosi e Stefano Ferri sui temi legati al Don Chichiotte e al mondo errante, tema che lega tutto il festival.