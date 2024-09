III° Memorial Paolo Rossi, serata inaugurale al Politema

Arezzo, 4 settembre 2024 – Montevarchi diventa “la casa dello sport” in occasione del III° Memorial Paolo Rossi 2024- Trofeo Gric. Domani, 5 settembre, alle ore 18.30, si terrà l’evento di apertura presso Spazio Politeama con la presentazione delle squadre partecipanti, circa 500 atleti tra categorie Under 14 maschile e Under 17 femminile, che si sfideranno all’insegna del fair play.

Presente alla serata inaugurale la Banda dell’Esercito italiano, composta da 51 elementi, che eseguirà l’inno nazionale ed europeo, in onore delle squadre provenienti da fuori Italia, ma anche un repertorio tratto dal compositore Ennio Morricone.

“Per noi il Memorial Paolo Rossi, giunto alla sua terza edizione, rappresenta un appuntamento irrinunciabile per il forte legame umano e sportivo che ci legherà sempre al grande campione del mondo – afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini - Siamo fieri di accogliere nella nostra città questi giovani atleti che giocano in società importanti e blasonate in un torneo dedicato al ricordo di Paolo Rossi, sempre così attento alle nuove generazioni.

Per noi è anche un motivo di orgoglio disputare domenica le finali della categoria Under 14 allo stadio Brilli Peri, a conclusione di una manifestazione così prestigiosa le cui partite saranno tutte trasmesse in diretta mondiale sulla piattaforma “Fifa +”.

Abbiamo avuto l’onore di organizzare in questi anni iniziative per Paolo Rossi che hanno lasciato un bel ricordo e un segno indelebile nella nostra comunità: la mostra in Palazzo del Podestà con cimeli e testimonianze della sua straordinaria carriera calcistica, il duetto con Zico nella serata del “Fair Play Menarini” che entusiasmò il pubblico presente rievocando lo scontro storico Italia- Brasile del 1982, l’incontro al palazzetto dello sport con gli studenti delle scuole del Valdarno raccontando la sua storia di successo e sacrificio.

Paolo Rossi è stato un indimenticabile campione sul campo e un indimenticabile uomo fuori dal campo. Sono convinta che i valori e i principi di Paolo, grazie anche a queste iniziative e all’impegno virtuoso di Federica, sua moglie, avranno sempre una continuità, insieme all’affettuoso ricordo di tanti che hanno avuto la fortuna di conoscere la sua umanità e semplicità”