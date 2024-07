Giorgio Vasari e Properzia de’ Rossi in scena a Casa Vasari

Arezzo, 19 luglio 2024 – Il Museo di Casa Vasari è lo scenario di eccezione di uno spettacolo teatrale e di un concerto di Arezzo Smart Festival, dedicati ai 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, formidabile pittore e architetto aretino.

Casa Vasari è un esempio forse unico, per le caratteristiche e il significato del complesso di testimonianze che in essa sono riunite. Essa costituisce il fulcro di una vera e propria “macchina della memoria” che Vasari realizza personalmente per costruire l’immagine di sé da tramandare ai posteri.

In questi straordinari ambienti e nelle sale affrescate dall’artista mercoledì 24 luglio, alle 18:00, la compagnia Art-U presenta lo spettacolo itinerante “Giorgio Vasari e Properzia de’ Rossi. Racconto vasariano di una ‘femmina schultora’” con Virginia Billi, su testo di Virginia Billi e Marco Caroccia e le musiche di Riccardo Caroccia. “Giorgio Vasari e Properzia de’ Rossi.

Racconto Vasariano di una ‘Femmina Schultora’” è un viaggio teatrale che sfida i confini del tempo, mettendo in scena un dialogo tra due colossi dell’arte rinascimentale. Giorgio Vasari, il rinomato autore delle Vite, e Properzia de’ Rossi, una delle prime scultrici in un mondo dominato dagli uomini, si incontrano in uno spazio scenico che evoca l’essenza del Rinascimento.

Questo dialogo tra epoche differenti svela il tenace spirito di Properzia e la sua eccezionale abilità, portando alla luce una storia di coraggio e innovazione. La sua è una storia straordinaria, la storia di una donna che decide di cimentarsi in un mestiere fino ad allora riservato esclusivamente ai maschi, il mestiere della scultura, sfidando pertanto le convenzioni e gli ordini valoriali della sua società e, almeno stando a ciò che racconta Vasari, arrivando anche a irritare alcuni suoi colleghi maschi.

La rappresentazione si focalizza sulla forza del suo carattere e sulla sua capacità di infrangere le barriere in un’epoca in cui le donne erano raramente riconosciute come artiste a pieno titolo. Attraverso questo dialogo scenico e profondo, “Giorgio Vasari e Properzia de’ Rossi.

Racconto Vasariano di una ‘Femmina Schultora’” non solo celebra la resilienza e il talento indomito di una pioniera dimenticata, ma invita anche il pubblico a riflettere sulla potenza trasformativa dell’arte.

È un’opera che, oltre a raccontare la lotta di una donna contro i pregiudizi del suo tempo, celebra la capacità dell’arte di oltrepassare secoli, ispirando ancora oggi con la sua storia di determinazione e cambiamento. La partecipazione prevede un numero di posti limitati.

Si consiglia pertanto l’acquisto online su discoverarezzo.ticka.it – al costo di € 7,00 – o, se ancora disponibili, il giorno dell’evento presso la biglietteria del Museo – al costo di € 4,00. Si segnala che nel costo d’ingresso è compresa la visita al Museo di Casa Vasari.