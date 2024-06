Galà Lirico a Sansepolcro nel nome di Puccini

Arezzo, 24 giugno 2024 – E’ difficile riassumere in poche parole le carriere che contraddistinguono i protagonisti del concerto di sabato 29 giugno alle 21,00 presso l’Auditorium di Santa Chiara, che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sansepolcro e il Centro Studi Musicali della Valtiberina e che fa parte del cartellone di eventi dedicati a Giacomo Puccini di cui ricorre quest’anno il centenario della morte.

Di certo possiamo affermare che le cantanti Maria Tomassi, Tiziana Caruso, Cristina Piperno e il pianista Mirco Roverelli, hanno in comune collaborazioni con prestigiosi direttori d’orchestra e registi, e con orchestre, teatri e palcoscenici di tutto il mondo.

Le tre cantanti hanno ricoperto in numerose occasioni i principali ruoli di opere di Puccini e di altri operisti prevalentemente italiani ma non solo, mentre il pianista, affermatosi anche come direttore d’orchestra, è stato partner di cantanti di fama internazionale tra cui vere star del calibro di Jonas Kaufmann e Anna Netrebko.

Il concerto dal titolo “Le eroine pucciniane” propone arie tratte dalle principali opere di Puccini composte in tutto l’arco della sua esistenza, secondo un ordine cronologico che si conclude con Turandot, l’ultimo suo sofferto lavoro rimasto incompiuto.

Ciò consentirà tra l’altro di apprezzare l’evoluzione stilistica della sua produzione caratterizzata però fin dalle opere giovanili da importanti e ben riconoscibili elementi di unicità del suo innovativo linguaggio musicale. Il concerto è ad ingresso libero.