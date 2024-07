EireneFest, “Festival del libro per la pace e la non violenza” a Terranuova Bracciolini

Arezzo, 16 luglio 2024 – Un festival dedicato alla pace e alla non violenza, particolarmente significativo in un’epoca di conflitti come quella che stiamo attraversando.

Queste le premesse dell’EireneFest, il Festival del Libro per la Pace e la non violenza che dal 18 al 21 luglio sarà di scena anche a Terranuova Bracciolini. “Accogliamo con piacere - ha detto Sara Grifoni, Assessora alla Cultura del comune di Terranuova Bracciolini - il Festival del Libro per la Pace e la non violenza che ritengo sia davvero importante in questo preciso momento storico.

Dal 18 al 21 luglio, al Parco Pubblico Attrezzato Tiziano Terzani, avremo modo di partecipare a laboratori, presentazioni di libri e stand interamente dedicati alla cultura della pace. Ci saranno anche laboratori pensati per i più piccoli e per diffondere, ancora di più, una maggiore consapevolezza su un tema tanto centrale per la convivenza tra persone e tra popoli.

Per questo ci tengo davvero tanto a ringraziare gli organizzatori del Festival perché ritengo che sia un’iniziativa attuale e necessaria”. Il programma dell’EireneFest prevede, dal 18 al 21 luglio, un’esposizione di libri sul tema della Pace, dalle 16.30 alle 24.00. In contemporana, a partire da venerdì 18 luglio, gli altri eventi.

Il primo, in programma appunto venerdì 18 alle ore 17.30, Tiziano Terzani contro la guerra: la straordinaria attualità del suo pensiero, a 20 anni dalla scomparsa. Con Gloria Germani, la maggiore esperta del celebre giornalista e scrittore. Sempre venerdì, ma alle 21, Cibo per la mente: l’importanza di una informazione slow nell’epoca delle fast news con Nicholas Bawtree, direttore del mensile Terra Nuova.

Sabato 20 luglio, alle 17, Lettura animata del libro di Giuseppina Vinci “Io mordo, tu piangi, io piango” con l’autrice, mentre alle 17.30 Claudio Pozzi e Olivier Turquet presentano il libro di Claudio Pozzi “Uno spicchio di cielo dietro le sbarre.

Diario dal carcere di un obiettore di coscienza al servizio militare negli anni “70”. Domenica 21 luglio un altro doppio appuntamento: alle 17.00 la presentazione del libro di Rosaria Giagu “La magica stanza dai divani rossi” e alle 18.00 invece Versi di memoria, una lettura di poesie in interazione con il pubblico.

Sempre domenica, ma alle 21.00, Presentazione del libro: “L’Economia geopolitica di Ottolina Tv - Cronaca del fallimento della narrazione economica dominante e del pamphlet Riscossa Multipopolare - Analisi, storia e critica per un progetto di azione politica” di Giuliano Marrucci. Interventi di Giuliano Marrucci, Alessandro Bartoloni Saint Omer (Ottolinatv), Niccolò Biondi (Osservatorio italiano sul neoliberismo), Tommaso Nencioni (Ottolinatv).