Castiglioni: “Christmas Jumper Day”

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Nel ricco programma degli eventi del Natale Castiglionese, anche quest'anno non può mancare l’appuntamento con il “Christmas Jumper Day”.

Gli alunni e le alunne dell' I.C. “Città di C. F.” tornano a proporre un progetto ormai consolidato e per il quale, ogni anno, si preparano con grande coinvolgimento. Lo scopo che li accomuna, infatti, è quello del “fare qualcosa di divertente per una causa seria”.

Questo i bambini lo hanno imparato molto bene e ogni anno il loro impegno si rinnova, nel regalare momenti di condivisione e portare note di colore e allegria per le strade della nostra Città. Venerdì 13 Dicembre (con ritrovo alle 11.00 ai Giardini pubblici di piazza Matteotti per poi arrivare in Piazza del Municipio) gli studenti della “Ghizzi” indosseranno il loro maglione decorato a tema natalizio, che assume un significato simbolico: “Mettersi nei panni di qualcuno è un importante gesto da compiere per aiutarlo.

Farlo poi in maniera divertente è il più grande atto d’amore che si possa compiere”. Quest'anno, per la prima volta, saranno accompagnati da componenti della Filarmonica Castiglionese che si metteranno a disposizione con le loro note preziose creando la colonna sonora dell'evento.

Anche i “Ragazzi della Casa di Pinocchio” prenderanno parte a questo momento perché la Festa è più bella se siamo in tanti a partecipare, a mettersi a disposizione, a condividere quello che ognuno può fare, ma tutti uniti per una causa comune.

Il Christmas Jumper di quest'anno sarà dedicato a Serena Tavanti, la piccola che frequentava il nostro istituto. Per volontà della famiglia il ricavato sarà interamente devoluto alla neonatologia del San Donato.