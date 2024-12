Alla Casa della Musica in concerto il duo pianistico a quattro mani Hexen Duo

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note di Arezzo presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo (Piazza Grande), realizzati con la collaborazione e il sostegno di Fondazione Guido d’Arezzo.

Sabato 14 dicembre, ore 17.30, si esibirà in concerto Hexen Duo, giovane duo pianistico a quattro mani formato da Sara Salvietti e Caterina Mega. Il programma prevede musiche di Busoni, Ravel e Rachmaninov. Hexen Duo è tra i gruppi vincitori di Attraverso i Suoni 2024, progetto promosso da A.Gi.Mus.

Firenze, Arezzo e Grosseto assieme a Fondazione CR Firenze per la promozione della carriera e l’inserimento lavorativo dei musicisti toscani Under 30. La formazione è nata nel 2022, sotto la guida di Daniela De Santis.

Il duo ha partecipato a seminari e masterclass tenuti dai Maestri Jean-Francois Antonioli, Raquel Hernandez Carrion, Henrique Lopez Herreros. È stato premiato in concorsi nazionali ed internazionali, vincendo in particolare il Primo Premio alla 23a edizione del Concorso Musicale "Riviera Etrusca".

Ha preso inoltre parte a vari eventi concertistici: nel 2023 si è esibito presso il Teatro Niccolini di Firenze e nell'anno successivo è stato selezionato per partecipare a rassegne musicali organizzate presso l'Institut Français di Firenze e presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Ha dichiarato Lorenzo Cinatti, Direttore della Fondazione Guido d’Arezzo: “La Casa della Musica è ormai da anni punto di riferimento per diverse realtà cittadine come luogo deputato allo svolgimento di concerti, incontri, recital.

E' in pratica un nuovo piccolo teatro in città, una sala da concerto che, come in questo caso, ospita concerti di ottimo livello e grande interesse grazie al lavoro e impegno che da sempre la Scuola le 7 note dedica alla Nostra Città con iniziative lodevoli anche a carattere solidaristico”. Il concerto ha il costo simbolico di 1 €.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELL’ASSOCIAZIONE LE 7 NOTE

Sabato 14 dicembre, ore 17.30

CaMu – Casa della Musica di Arezzo

Hexen Duo

Sara Salvietti e Caterina Mega pianoforte a quattro mani

Musiche di Rachmaninov, Ravel, Busoni

Sabato 21 dicembre, ore 17.30

CaMu – Casa della Musica di Arezzo

Concerto di Natale della Scuola di Musica le 7 Note

Domenica 22 dicembre, ore 17.30

MUSICA AL SAN DONATO - Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo

DIPINGENDO BACH - Tre quadri raccontano una storia

Luca Provenzani violoncello

Enrico Guerrini pittore

Musiche di Bach

Venerdì 27 dicembre, ore 18.00

CONCERTO DEGLI AUGURI

Auditorium della Scuola di Musica Le 7 Note | Casa Rossa al Colle del Pionta snc

Luca Provenzani violoncello Fabiana Barbini pianoforte Musiche di Beethoven, Brahms

Domenica 29 dicembre, ore 17.30

KARAN DUO

MUSICA AL SAN DONATO | Auditorium Pieraccini, Ospedale San Donato, Arezzo

Martina Veneri flauto Giacomo Scattareggia chitarra Musiche di Bach, De Falla, Castelnuovo - Tedesco, Bartok, Borne, Verdi

Lunedì 30 dicembre, ore 18.00

CONCERTO DEGLI AUGURI

Auditorium della Scuola di Musica Le 7 Note | Casa Rossa al Colle del Pionta snc

Lorenzo Del Cucina, pianoforte