Vittoria in terra ligure per il Galli

Arezzo, 13 gennaio 2024 – Priva di Conde e Mioni, Polisportiva Galli sfrutta al meglio una Cestistica Spezzina decimata e conquista una preziosa vittoria. Non bellissima, ma decisamente concreta dopo 30′ in cui le padrone di casa hanno retto l’urto della capolista è l’ultima frazione a risultare decisiva. Son 3 le giocatrici in doppia cifra, con De Cassan top scorer con 16 punti realizzati. La Spezia: Moretti, Guerrieri, Missanelli, Mbaye, Diakhoumpa Pol.Galli: Degiovanni, Rossini, De Cassan, Faustini, Cruz.

CRONACA – Missanelli da una parte e Degiovanni dall’altra aprono la contesa tra le due squadre. Moretti e Mbaye timbrano i primi punti personali, ma il primo parziale è delle ospiti con De Cassan e Cruz a firmare il 6-13. Missanelli colpisce dall’arco, Cruz la imita ma è Moretti la protagonista in chiusura di quarto a firmare la parità a quota 16. Nella seconda frazione Diakhoumpa e Moretti spingono le liguri (24-20), mentre le ospiti replicano con il positivo ingresso di Rinaldi a segno con la tripla del 26-25. Faustini e De Cassan firmano il sorpasso, costringendo coach Corsolini al minuto di sospensione. Cruz piazza per due volte il più sei, ma le locali restano in scia e grazie a Missanelli e Mbaye chiudono sul 34-38. Anche la terza frazione è equilibrata: si segna poco e le ospiti con De Cassan volano a più sette a metà quarto (37-44). Mbaye e Diakhoumpa replicano per le rime e al trentesimo c’è ancora partita sul 41-46. Negli ultimi dieci minuti esce però la maggior profondità di roster a disposizione di coach Garcia, mentre la Cestistica Spezzina subisce le rotazioni ridotte. E’ Cruz a iniziare il parziale in cui s’iscrivono anche Faustini e Amatori per il 41-52. Sussulto di Moretti e Diakhoumpa, ma l’inerzia è tutta della Polisportiva Galli che con Faustini e De Cassan torna a più quindici (45-60). Il finale serve solo a sancire il punteggio. Termina 51-65.

Cestistica Spezzina – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 51 – 65 (16-16, 34-38, 41-46, 51-65)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye* 10 (4/9, 0/2), Templari NE, Moretti* 19 (4/6, 2/4), Missanelli* 15 (3/8, 2/6), Diakhoumpa* 7 (3/13, 0/1), Candelori, Guzzoni, Guerrieri*, Ratti NE, Varone, Murgese NE. Allenatore: Corsolini M. Tiri da 2: 14/45 – Tiri da 3: 4/21 – Tiri Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 41 16+25 (Mbaye 13) – Assist: 8 (Missanelli 5) – Palle Recuperate: 14 (Moretti 6) – Palle Perse: 19 (Diakhoumpa 6)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi 5 (1/1, 1/1), Degiovanni* 4 (1/2, 0/4), Rossini* 8 (3/7, 0/1), Policari* 13 (3/8, 1/4), Lazzaro NE, Stroscio 2 (1/5 da 2), Cruz Ferreira* 13 (4/5, 1/3), Amatori 4 (2/4 da 2), Di Fine, De Cassan* 16 (6/6, 1/2). Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 21/38 – Tiri da 3: 4/15 – Tiri Liberi: 11/17 – Rimbalzi: 40 6+34 (Cruz Ferreira 17) – Assist: 10 (Rossini 4) – Palle Recuperate: 15 (Degiovanni 3) – Palle Perse: 19 (Policari 6)