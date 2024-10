Visita al santuario con Cetoloni. Le giornate dell’associazione Serra

Continuano le visite di fedeli e pellegrini al santuario della Verna in occasione degli ottocento anni dalle stimmate di San Francesco. Il Serra International Italia, l’associazione cattolica impegnata nella diffusione della cultura cristiana a sostegno delle vocazioni, ha trascorso tre giornate in terra aretina. Alla Verna la partecipazione alla processione dell’Ora Nona alla Cappella delle Stimmate è stata seguita da una visita guidata su fede, arte e spiritualità del santuario dove il vescovo di Grosseto Rodolfo Cetoloni ha raccontato la vita del santo di Assisi. La celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli è stata presieduta dal cardinale Beniamino Stella, consulente episcopale del Serra Italia, che ha condiviso alcune riflessioni sull’importanza del pellegrinaggio e sull’esperienza di vita di san Francesco. La giornata, arricchita da momenti di incontro e convivialità con gli stessi frati francescani, è terminata con la messa in scena del musical "Laudato si" realizzato in vista degli ottocento anni dalla composizione del Cantico delle Creature. "Questa visita - ha commentato Alessandro Melis, presidente del Serra Club Arezzo, - ha rappresentato un’occasione straordinaria di incontro tra la famiglia francescana della Verna e la famiglia serrana. L’iniziativa ha offerto un momento storico per l’associazione che si è concretizzato nell’ottavo centenario delle stimmate di san Francesco con la convinzione che dalle ferite possa sempre nascere una vita nuova con crescenti vocazioni e con un messaggio di pace nel mondo". So.Fa.