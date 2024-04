Viaggio tra le curiosità e i segreti del pentagramma

Cerchiamo di invogliarvi con queste piccole curiosità che arrivano dal web ma che sono sostenute da esperti e studiosi. I violini realizzati artigianalmente dal liutaio hanno un suono diverso da quelli di fabbrica e sono fatti con legno di abete o larice. L’abete è il miglior legno al mondo per costruire strumenti musicali. La musica produce emozioni perché i segnali sonori in arrivo al cervello vengono convogliati nell’amigdala, che è la zona responsabile della comprensione delle emozioni. Qualcuno afferma che quello del silenzio sia uno dei suoni più belli in assoluto. È d’accordo anche il compositore John Cage che nel 1952 incise un’opera di 4 minuti e 33 secondi intitolata proprio 4’ 33’’: consisteva in puro e semplice silenzio! Il giovane Jimi Hendrix nel 1958 fu bocciato in una sola materia: musica. La prima canzone cantata nello Spazio è stata Jingle Bells. La cosa simpatica, è avvenuta durante la spedizione dell’Apollo 13 e a intonarla furono due astronauti che finsero un avvistamento UFO per fare uno scherzo al centro di controllo attaccando poi la canzoncina natalizia. "La musica genera piacere …": è scientificamente provato che l’ascolto di musica rilasci nel cervello la dopamina, ormone prodotto quando si fanno attività piacevoli. Agisce come inibitore del dolore fisico e aiuta a ridurre lo stress. Imparare a suonare uno strumento apporta benefici alla plasticità cerebrale e al suo sviluppo. La musica ha il potere di farci sentire felici, tristi, rilassati o eccitati.